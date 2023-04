Wohlen Das ursprüngliche Beizlifäscht wird zum «Argovia Fäscht 90’s Hitmix» – mit Caught in the Act, East 17 oder Rednex Das traditionelle Beizlifäscht auf dem Festivalgelände des Argovia Fäschts erfährt dieses Jahr am neuen Standort in Wohlen eine Veränderung. Mit dem «90’s Hitmix-Event» wird ein neues Format lanciert. Statt nur Party gibts auch Liveauftritte von Legenden.

Bild: zvg

Das beliebte Argovia Fäscht findet heuer im Juni neu im Wohler Gebiet Chüestelihau am Waldrand statt. Anstelle des Birrfelds. Schon seit einigen Wochen ist klar, wer die Hauptacts am Samstag, 10. Juni, sein werden. Nun kann CH Media als Veranstalterin des Anlasses mit zusätzlichen Neuigkeiten rund um das traditionelle Beizlifäscht am jeweiligen Freitagabend vor dem Argovia Fäscht aufwarten.

Das Beizlifäscht verwandelt sich in diesem Jahr zum ultimativen ’90s-Live-Happening. «Im Rahmen des neuen Eventformats ‹Argovia Fäscht – 90’s Hitmix› werden am Freitag, 9. Juni, die grössten Musik-Ikonen der 90er-Jahre ihre bekanntesten Hits performen», heisst es in einer Mitteilung.

Für das Argovia Fäscht stelle dies eine Neuheit dar, führt Robin Brühlmann, Leiter Events CH Media Entertainment, in der Mitteilung aus. Er wird so zitiert: «Wir wollten etwas Neues kreieren, um das Argovia-Fäscht-Wochenende noch attraktiver zu gestalten. Für uns war es zentral, dass das neue Konzept die perfekte Ergänzung zum Samstagsprogramm ist und auch die am Beizlifäscht gefeierte kulinarische Note und das gesellige Beisammensein nicht zu kurz kommen.»

Kult-Moderator Mola Adebisi wird durch den Abend führen

Legendäre Musikgrössen der 1990er-Jahre werden also in Wohlen ihre Aufwartung machen. Dazu gehören zum Beispiel die Teenie-Idole der damaligen Zeit, wie die britisch-holländische Boygroup Caught in the Act, die 23 Mal auf dem Cover der Zeitschrift «Bravo» abgelichtet wurden und 20 Millionen Tonträger verkauften.

Ebenfalls im Freiamt dabei sein werden die deutsche Eurodance-Band Captain Jack, die mit ihrem gleichnamigen Song bekannt wurde oder La Bouche («Be my Lover»), eines der erfolgreichsten Musikduos der 1990er-Jahre.

Weitere Auftritte mit ihren kultigsten Songs werden auch Oli P., die Kultband Rednex, Snap!, die deutsche Musikgruppe Masterboy zusammen mit der Schweizer Sängerin Beatrix Delgado, DJ Quicksilver, die dänische Sängerin Whigfield und die britische Boygroup East 17 haben. Moderiert wird der Anlass durch den deutschen Entertainment-Tausendsassa Mola Adebisi, der in den 90er-Jahren als Moderator bei Viva bekannt wurde und mit den Acts jener Zeit vertraut ist.

Bild: zvg

Ticketpreise sind leicht günstiger als beim Argovia Fäscht

Der «Argovia Fäscht 90’s Hitmix»-Anlass wird am 9. Juni von 17 Uhr bis 2 Uhr stattfinden. Performt wird auf einer Bühne, voraussichtlich der Hauptbühne oder im grossen Hauptzelt. Preislich werden die Tickets günstiger sein als beim Argovia Fäscht tags darauf.

Lorin Segrada, Leiter Events Aargau/Zürich von Veranstalter CH Media, erklärt dazu: «Das Ticket am Freitag wird 44 Franken kosten und die Anreise mit dem ÖV ist dabei ebenfalls inbegriffen. Dazu gibt es ein Premium-Ticket für 79 Franken.» Gemäss Segrada wird es neu ein 2-Tages-Angebot für 111 Franken geben. «Wer bereits ein Ticket für das Argovia Fäscht vom Samstag gekauft hat, wird von uns darüber aktiv informiert werden», sagt er.