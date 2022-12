Wohlen «Argovia Fäscht» setzt Wohler Open-Air-Tradition fort – so sieht es am neuen Standort mit eigenem Bahnhof aus Ab Juni 2023 finden das «Argovia Fäscht» und auch das «Hive Air» neu im Wohler Gebiet Chüestellihau statt. Das Gelände in Waldnähe ist seit Jahren open-air-erprobt. Die AZ erklärt die Hintergründe des Umzugs.

In diesem Gebiet in Wohlen wird das «Argovia Fäscht» ab Juni 2023 stattfinden. Marc Ribolla

Es ist einer der grössten Events im Kanton Aargau und zieht jeweils Tausende Besuchende an: das «Argovia Fäscht». Seit 15 Ausgaben fand es jeweils im Lupfiger Birrfeld statt. Zuletzt im Juni dieses Jahres. Es sollte gleichzeitig auch die letzte Auflage des beliebten Open Airs sein.

Denn das «Argovia Fäscht» wie auch das Elektromusik-Open-Air Hive Air, das 2022 erstmals lanciert wurde, ziehen neu nach Wohlen um. Neuer Veranstaltungsort ist im Juni 2023 das Gebiet Chüestellihau am Waldrand Richtung Bremgarten/Waltenschwil.

Doch weshalb passiert nun der Umzug? Robin Brühlmann, Leiter Event Entertainment von «Argovia Fäscht»-Veranstalter CH Media, sagt: «Während der Pandemie hat sich die vom Aussterben bedrohte Feldlerche über die Jahre am ehemaligen Festivalstandort niedergelassen und begann, auf dem Feld zu nisten. Der Fortbestand des bedrohten Vogels ist uns sehr wichtig und dem möchten wir mit dem ‹Argovia Fäscht› nicht im Weg stehen.»

Schon seit über 20 Jahren Open Airs in Wohlen

Der malerische Fleck in Wohlen in der Nähe der Waldlichtung zwischen Chüestellihau und dem Fröschenteich ist hingegen für einen Grossanlass wie das «Argovia Fäscht» bestens gerüstet. Schon über 20 Jahre ist das Gelände open-air-erprobt, grössere Investitionen in die Infrastruktur sind nicht nötig.

Robin Brühlmann, Leiter Event Entertainment bei CH Media. zvg

2001 fand als Premiere die erste «Sound-Arena» mit Grössen wie Status quo statt. Als Initiant machte sich damals der Wohler Stephan Gürber einen Namen. In der Folge organisierte er mehrere weitere Auflagen des Open Airs, das später im «Touch the Air» einen Nachfolger fand. Dieses wurde zum letzten Mal 2015 durchgeführt.

Seit einiger Zeit plante Gürber einen Neustart mit einem Open Air. Den gibt es nun mit dem «Argovia Fäscht». Doch wie kam der Kontakt zwischen CH Media und Gürber zu Stande? Robin Brühlmann erklärt: «Bei unserer initialen Anfrage bei der Gemeinde Wohlen zum neuen Festivalstandort hat diese uns auf Stephan Gürber verwiesen.»

Direkte Anreise mit dem ÖV dank eigenen Bahnhofs

Als Bewilligungsinhaber und Veranstalter tritt CH Media auf, während die Familie von Gürber einen Grossteil des Landes besitzt, auf dem das «Argovia Fäscht» stattfindet. Die Besuchenden werden dank des bereits fest installierten Bahnhofs von Aargau Verkehr direkt neben dem Festivalgelände mit dem ÖV anreisen.

In unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befindet sich eine Haltestelle von Aargau Verkehr mit der BD-Bahn. Marc Ribolla

«Weitere Details zu unserem nachhaltigen Veranstaltungskonzept kommunizieren wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wir zeigen unser ‹Argovia Fäscht›-Konzept adaptiert auf den neuen Standort in Wohlen. Wir sind aktuell dabei, den Situationsplan zu verfeinern», erläutert Brühlmann weiter.

Bezüglich der Anzahl Besuchende möchte man an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen. Ob das Thema Lärm im Zuge des «Argovia Fäscht» die Wohler Gemüter beschäftigen wird, wird man sehen. Brühlmann gibt sich zuversichtlich: «Lärmempfinden ist natürlich sehr subjektiv. Wir haben uns aber bei vergangenen Festivalausgaben immer an jegliche Vorgaben gehalten und werden dies auch bei künftigen Ausgaben machen.»

Gemeinderat hegt keine Bedenken über die Veranstaltung

Dass der musikalische Grossanlass in Zukunft in der viertgrössten Aargauer Gemeinde und im Freiamt stattfindet, nimmt der Wohler Gemeinderat mit Freude zur Kenntnis. «Das Volksfest hat eine grosse Bedeutung. Es strahlt positiv in und über den Kanton Aargau hinaus», teilt er auf Anfrage der AZ in einer Stellungnahme mit.

Beim Konzert von Loco Escrito am «Argovia Fäscht» 2022 im Birrfeld. Henry Muchenberger (5. Juni 2022)

Der Gemeinderat hegt auch keine Bedenken, dass das «Argovia Fäscht» grössere negative Auswirkungen haben wird. Er betont weiter: «Die Erfahrungen aus den vergangenen Veranstaltungen haben gezeigt, dass das Fest aus polizeilicher Sicht jeweils ohne grössere Probleme stattgefunden hat. Der Veranstalter steht in der Pflicht, die Emissionen auf Bevölkerung und Natur verträglich zu halten.»

Bei der Erstellung des Sicherheitskonzepts, der Besucher- und der Verkehrslenkung sei die Regionalpolizei Wohlen von Anfang an involviert gewesen. «Entsprechend konnte Einfluss genommen werden. Die Regional- und Kantonspolizei werden den Anlass begleiten», so der Wohler Gemeinderat.