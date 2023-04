Wohlen «Das Mass ist voll»: Mitte-Partei fordert nach starkem Vandalismus Video-Überwachung bei den Schulanlagen Über die Ostertage wurden bekanntlich verschiedene Wohler Schulanlagen Ziel von grossem Vandalismus. Als Gegenmassnahme verlangt nun die Mitte-Partei vom Gemeinderat in einer Motion Vorkehrungen für eine künftige Video-Überwachung zu treffen.

Die Schadenssumme ist immens. Hier eine zerstörte Eingangstüre am Schulhaus Bünzmatt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Zig zerstörte Glasscheiben an Fenstern und Eingangstüren, kaputte Fassaden, Sprayereien und weitere Sachbeschädigungen. Über die Ostertage wurden bekanntlich an etlichen Wohler Schulanlagen wie der Kantonsschule oder dem Bünzmattschulhaus Vandalenakte grossen Ausmasses verübt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Die Täterschaft ist noch unbekannt. Die Taten machten überregional Schlagzeilen.

Nachdem bereits die SVP-Fraktion mit einer Anfrage an den Wohler Gemeinderat gelangt ist, reagiert nun auch die Wohler Mitte-Partei mit einem politischen Vorstoss. Namens der Einwohnerratsfraktion reicht Mitte-Präsident und Einwohnerrat Harry Lütolf eine Motion ein. «Der Gemeinderat wird beauftragt, alle nötigen Vorkehrungen für eine Video-Überwachung bei neuralgischen Stellen innerhalb der Schulanlagen unserer Einwohnergemeinde zu treffen», lautet der Antrag.

Es kann nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden

Für die Mitte steht fest, dass ohne effektive Gegenmassnahmen davon auszugehen ist, dass die Zerstörungsorgien an den Schulen anhalten werden. «Nach der Behebung der Schäden kann nun nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Nach der in der Kriminalistik bekannten ‹Broken-Windows-Theorie› und dem Konzept ‹Zero Tolerance› muss man den Anfängen rasch wehren und der Gewalt bzw. der Zerstörung entschieden entgegentreten», begründet die Mitte ihren Vorstoss.

Auch der Eingangsbereich der Kantonsschule wurde demoliert. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Partei sieht nun die Zeit gekommen, gewisse neuralgische Punkte bei den Schulen mit Video-Überwachung auszurüsten. Sie respektiere zwar die bisherigen Bedenken wegen eines zu starken Eingriffs in die Freiheits- und Grundrechte. Doch sie meint: «Nach den letzten Ostertagen ist für die Mitte-Fraktion das Mass nun aber voll, das öffentliche Interesse an einer Video-Überwachung in den Schulanlagen ist nun höher zu gewichten.»

Schulanlagen sollen für die Bevölkerung offen bleiben

Gemäss Harry Lütolf will die Partei mit einer Video-Überwachung allfällige ergänzende Massnahmen im Kampf gegen den Vandalismus nicht ausschliessen. Wie zum Beispiel den Einbezug eines Sicherheitsdienstes oder die Behandlung des Themas im Schulunterricht.

Eines der Ziele der eingereichten Motion sei aber auch, zu verhindern, dass es zu einer Abriegelung der Schulanlagen in den unterrichtsfreien Zeiten kommt. Denn gewisse Bereiche der Schulanlagen würden heute von der Bevölkerung zu Recht auch in den unterrichtsfreien Zeiten für Spiel, Sport und Erholung genutzt. «Wegen ein paar Vandalen soll der Zutritt für die Allgemeinheit nicht eingeschränkt werden», stellt die Wohler Mitte klar.