Wohlen Das Kantiforum ist «fester Bestandteil der Schweizer Kleinkunstszene» – und das soll man jetzt auch sehen Früher war das Kantiforum, ein wichtiger Wohler Kulturverein, nur für Kantischülerinnen und -schüler, deren Lehrpersonen und Freunde der Kanti gedacht. So stand es bis vor wenigen Wochen noch in den Statuten. Jetzt hat der Vorstand dafür gesorgt, dass der Verein ebenso in den Kulturhimmel strahlen kann, wie es sein Programm seit Jahren tut.

Musik, Comedy, Theater, Literatur, Politik und alles dazwischen – das Kantiforum in Wohlen ist seit Jahrzehnten bekannt für sein abwechslungsreiches Programm. Seit seiner Gründung 1988 hat sich der Verein «zu einem festen Bestandteil der Schweizer Kleinkunstszene entwickelt», heisst es auf der Website. Bisher war das gerade online jedoch kaum ersichtlich.

Das Kantiforum ist ein fester Bestandteil der Schweizer Kleinkunstszene. Nun ist das auch online sichtbar. Bild: Colin Frei

Das Programm war immer auf der Website, das war das Wichtigste. Wer aber wissen wollte, was das Kantiforum eigentlich ist, fand dazu kaum Online-Infos. Und wer die Statuten zur Hand nahm, war anschliessend noch verwirrter. «Dort stand noch immer, dass nur Schüler, Lehrer und Freunde der Kanti Wohlen Mitglieder werden können», erzählt Vereinspräsidentin Fabienne Meyer mit einem Lachen.

Allein an diesem Satz erkennt man schon, dass sehr vieles nach 35-jährigem Bestehen erneuert werden musste. «Heute haben viele unserer Mitglieder gar keinen Bezug mehr zur Kanti», sagt Meyer. Und in ihrem Jahresbericht schreibt sie: «Nebst einer genderneutralen Sprache wurde auch der ursprüngliche Name KANTI-FORUM auf den sich schon seit etlichen Jahren etablierten Namen Kantiforum angepasst.»

Jetzt kann mit Kreditkarte und Twint bezahlt werden

Grundsätzlich ändere sich am Kantiforum nichts, ist Meyer wichtig. «Aber wir haben vieles den heutigen Gepflogenheiten angepasst.» Das hätte schon längst passieren sollen. Doch jetzt liefen die Web-Lizenzen aus, das haben die sieben Vorstandsmitglieder zum Anlass genommen, alles neu zu überdenken.

Das Kantiforum hat eine neue Website mit viel mehr Wissenswertem über den Wohler Kulturanbieter, dessen Programm und den Vorstand. Printscreen: www.kantiforum.ch

Auch den Ticketverkauf: «Bei unserem bisherigen Anbieter konnte nur via Banküberweisung oder an der Abendkasse gezahlt werden. Beim neuen können wir auch Kreditkarten- und Twint-Zahlung anbieten.»

«Es war sehr viel Aufwand. Aber wir haben es geschafft und konnten im Juli alle Neuerungen aufschalten», so die Präsidentin zufrieden. «Es gefällt uns sehr. Und auch die Mitglieder haben sich ausschliesslich positiv dazu geäussert.»

Susanne Wille, historisches Kabarett und Slam-Poesie

Am 13. September kann das Kantiforum nun in seine neue Saison starten. «Die Corona-Nachwehen sind teilweise noch immer spürbar. In einer Befragung des Bundesamts für Kultur hat sich gezeigt, dass sich viele Leute daran gewöhnt haben, weniger oft auszugehen.» Es sei jedoch im vergangenen Jahr weniger dramatisch gewesen, als sie befürchtet hätten.

«Jetzt hoffen wir, dass wir mit unserem neuen Programm noch mehr Leute anlocken können», sagt Meyer hoffnungsvoll. «Wir bieten neu einen Kanti-Talk am Sonntagmorgen, 17. Dezember, um 10.30 Uhr. Angelehnt an die Sendung ‹Persönlich› von SRF. Dann berichten Medienmanagerin Susanne Wille und Käsespezialist Rolf Beeler aus ihrem Leben», macht sie gluschtig.

Das neue Programm des Kantiforums 2023/2024 hält viele Überraschungen bereit. Bild: zvg

Auch Newcomern gibt das Kantiforum seit Jahren eine Chance, Bühnenluft zu schnuppern. «Benedikt Meyer macht beispielsweise historisches Kabarett. Wir wissen nicht, wie das ankommt. Doch wir sind sehr gespannt auf seinen Auftritt am 22. Februar.»

Und Jeremy Chavez, der Villmerger U20-Schweizermeister im Poetry Slam, wird zu seinem 5-Jahr-Bühnen-Jubiläum am 4. April eine Auswahl der besten Schweizer Slampoetinnen und -poeten mit auf die Kantibühne lotsen.

Kulturlegi gilt nun auch im Kantiforum

Mehr Infos zu den 19 Veranstaltungen der neuen Saison sind auf www.kantiforum.ch zu finden. Dort können sich nun auch Menschen umschauen, die sich Kulturveranstaltungen bisher vielleicht weniger leisten konnten. Denn: «Passend zu unseren anderen Neuerungen arbeiten wir nun auch mit der Kulturlegi zusammen. Das heisst, dass Besitzerinnen und Besitzer der Legi bei uns keinen Mitgliederbeitrag bezahlen müssen, die Tickets aber zum Mitgliederpreis beziehen können», freut sich Meyer.