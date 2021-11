Wohlen Das Freiamt ist jetzt Teil der Valiant-Welt: In Wohlen eröffnet die Bank ihre 100. Schweizer Filiale Bisher war das Freiamt für die Valiant Bank ein weisser Fleck auf ihrer Standortkarte. Ab nächster Woche ändert dies. In Wohlen nimmt die Bank ihre Tätigkeit am Postplatz auf.

In der modernen Kundenzone der Valiant Bank Wohlen: Martin Schertenleib (Leiter Unternehmenskunden Freiamt-Zugerland, links) und Michele Macaluso (Geschäftsstellenleiter Wohlen) Marc Ribolla

Der Geruch von frischem Brot oder wohlriechendem Kaffee ist schon seit ein paar Jahren mit der Schliessung des Cafés und der Bäckerei Siegrist aus dem Gebäude am Wohler Postplatz 6 verschwunden. Aus dem ehemaligen Verkaufsladen im Erdgeschoss und der Backstube, in der einst geteigt und gebacken wurde, ist in den vergangenen rund vier Monaten eine hochmoderne Kundenzone der Valiant Bank geworden. Das Café im Obergeschoss wurde in neue Büroräume verwandelt.

Am Montag, 15. November, eröffnet die Valiant damit ihre erste Filiale im Freiamt. Es ist gleichzeitig auch der 100. Standort der Bank in der Schweiz. Die überall in Wohlen in den letzten Tagen aufgestellten lila Farbkübel-Installationen weisen auf die Neueröffnung hin.

Das Team der Valiant Bank Wohlen: Günay Dirlik, Lennart Weber, Marina Weber, Luigi Romano, Michele Macaluso, Thomas Bolli, Stefania Cancelliere, Martin Schertenleib (v.l.) Es fehlt Alexander Müller. zvg

Leiter der neuen Geschäftsstelle ist Michele Macaluso, der zusammen mit Martin Schertenleib (Leiter Unternehmenskunden Zugerland-Freiamt) ein Team von acht Mitarbeitenden führt. Macaluso, der wie Schertenleib von der ehemaligen NAB kommt, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir Valiants 100. Standort hier eröffnen dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer bodenständigen Kultur und unserer Beratungskompetenz im Freiamt weitere Kundinnen und Kunden gewinnen werden.»

Die Begrüssung findet per Videokonferenz statt

Operativ ist Macalusos Team schon seit über einem halben Jahr in Wohlen tätig. Nun kommt die öffentliche Kundenzone hinzu, die von Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr betreut ist. Dort wird man per Videocall von einer Kundenberaterin oder einem -berater empfangen und dann je nach Anliegen in einen separaten Gesprächsraum gebeten. «Wir haben hier wirklich eine tolle, fast boutiquemässige Kundenzone bekommen», sagt Macaluso.

Bevor der offizielle Betrieb am Montag startet, bietet die Valiant Bank der Bevölkerung die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von der neuen Wohler Filiale zu machen. Am Samstag, 13. November, findet von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.