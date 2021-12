Wohlen Das ehemalige Ärztehaus weicht einem Neubau mit 53 Wohnungen – damit sind aber nicht alle einverstanden Das Wohler Ärztehaus an der Alten Bahnhofstrasse soll einem Neubau mit 53 Wohnungen und Gewerbeflächen weichen. Jetzt ist klar, was dort entstehen soll. Doch gegen das kürzlich aufgelegte Baugesuch wurden Einsprachen eingereicht.

Die Tage des ehemaligen Ärztehauses an der Alten Bahnhofstrasse in Wohlen sind gezählt. Die Bauprofile zeigen das Volumen des Neubaus. Marc Ribolla

Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass das sogenannte Ärztehaus an der Alten Bahnhofstrasse 3 in Wohlen keine Zukunft mehr hat. Die bisherigen Mieter zogen bis Ende 2020 bereits aus. Eine Sanierung der Liegenschaft sei nicht möglich, das Gebäude befinde sich in einem sehr schlechten Zustand, erklärte damals Jürg Bumann, Leiter Entwicklung der Tellco Pkpro in Baar.

Diese ist die Eigentümerin und gleichzeitig auch die Bauherrin des Neubauprojekts. Denn das 1976 gebaute Haus muss einem Neubau mit Wohnungen und Ladengeschäften im Erdgeschoss weichen. Seit kurzem ist klar, was die Tellco Pkpro genau vorhat. Details wurden im Rahmen des Baugesuchs bekannt, das bis vor einigen Tagen öffentlich auflag.

Rund 80 Parkplätze in zwei Etagen der Tiefgarage

Vorgesehen ist ein siebengeschossiger Bau inklusive einem Attika-Geschoss mit drei 2-Zimmer-Wohnungen. Auf den Etagen 1 bis 5 sollen je zehn Wohnungen entstehen. Der Fokus wird dabei auf eine eher kleinräumige Anordnung gelegt. Geplant sind pro Geschoss zwei 1-Zimmer-, sechs 2-Zimmer- und zwei 3-Zimmer-Wohnungen.

Architekten des Baus sind die cst Architekten aus Zug. In den Erläuterungen zum Wohler Projekt schreiben sie: «Dieser Wohnungsmix reagiert auf die heutige Nachfrage nach vermehrt kleineren Wohnungen. Zugleich wird auch der Flächenverbrauch pro Bewohner reduziert.»

Im Erdgeschoss sind Ladenlokale angedacht. Wie sich diese Fläche aufteilt, wird erst später konkretisiert, wenn die Baubewilligung vorliegt. Die knapp 80 Parkplätze für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gewerbekundschaft und Besuchende verteilen sich in der Tiefgarage auf zwei Etagen. Die Grundfläche im Erdgeschoss beläuft sich auf etwa 950 Quadratmeter.

Bauprojekt hat im Fachgutachten überzeugt

Die Höhe des Baus umfasst rund 23 Meter. Das Volumen ist anhand der ausgesteckten Bauprofile gut erkennbar. In einem dem Baugesuch beiliegenden Fachgutachten heisst es zur Überbauung: «Das Bauprojekt ist von guter Qualität und vermag zu überzeugen.» Und weiter:

«Durch den bereits heute in gewisser Weise vorhandenen urbanen Charakter entlang des Strassenzuges, erachten wir die Einordnung in das Quartierbild als gelungen.»

Das Investitionsvolumen der Tellco Pkpro beträgt laut Baugesuch 17,7 Millionen Franken. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von rund anderthalb Jahren. Wann der Abriss des bisherigen Ärztehauses starten und anschliessend der Neubau lanciert werden kann, ist noch offen.

Gemäss Auskunft der Gemeinde Wohlen sind nämlich während der öffentlichen Auflage Einwendungen gegen das Projekt eingegangen. Einzelheiten könnten aufgrund des laufenden Verfahrens aber nicht bekanntgegeben werden.