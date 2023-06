Wohlen Dank neuem Termin: Musikbegeisterte können das Stoppelfäld und die Badenfahrt geniessen Das Open Air Stoppelfäld hat mittlerweile einen festen Platz im Wohler Kulturkalender. Doch aufgrund der Badenfahrt hat sich das OK entschieden, das Open Air um eine Woche vorzuverschieben und das Musikfest am 11. und 12. August 2023 durchzuführen.

Die Gruppe Basement Roots sorgte am vergangenen Stoppelfäld für Stimmung. Bild: Ian Rosenberger

(19. 8. 2022)

Die unbeschwerte Stimmung und die anhaltenden Applause an den letzten Konzerten haben das OK des Open Airs Stoppelfäld motiviert, auch dieses Jahr wieder ein vielseitiges Festival auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr erwarten die Festivalbesuchenden jedoch ein paar Neuerungen. So befindet sich das Gelände für das Festival nicht mehr wie bis anhin direkt beim Vitaparcours Wohlen, sondern an der Wohlerstrasse hinter dem Föhrenhof.

Zudem wurde das Open Air um eine Woche vorverschoben. Grund dafür ist die Badenfahrt, die nur alle zehn Jahre durchgeführt wird und an jenem Wochenende stattfindet, das bisher im Wohler Kulturkalender für das Stoppelfäld reserviert war. Musikbegeisterte haben somit die Möglichkeit, beide Veranstaltungen zu besuchen.

Das Motto des Stoppelfälds bleibt aber bestehen. Die Vielfältigkeit der Bands und DJs schreibt sich das 14-köpfige OK des Open Airs erneut auf die Visitenkarte.

Ein vielfältiges Line-up und «Deine 10 Minuten»

Das Festival eröffnet Nalu am Freitag mit akustischem Folk gemischt mit Popmelodien. «Die schwebenden Noten gleiten durch die Ohren und reisen zum Herzen», schreiben die Verantwortlichen. Weiter spielt unter anderem die Band Lemon Cut. Die schon älteren Musikrichtungen New Wave und Alternative Rock werden von der Gruppe aufgegriffen und passend in die neue Zeit gebracht.

Den Abschluss am Freitag macht das Pariser Duo Kids Return. Der Sound der französischen Band liegt irgendwo zwischen dem kalifornischen Pop von The Mamas and the Papas, Vladimir Cosmas Orchestrierungen und dem Soundtrack von Joe Hisaishi.

Auch dieses Jahr finden zwischen den Konzerten die «Deine 10 Minuten»-Auftritte statt. Hierbei haben alle die Chance, ihre Talente aufzuführen. Im Anschluss an die Aufführungen geht es im Barzelt mit DJs weiter. Ausserdem wird der Nachmittag durch einen Poetry-Slam-Contest aufgelockert.

Viel Liebe zum Detail und ein Geheimnis um die Jingle-Band

Das Bandprogramm am Samstag wird um 17 Uhr von Blueberry Jam eröffnet. Weiter geht es mit einem Act des australischen Duos The Dreggs. Nach brasilianischem Flair von Da Cruz schliesst die Berliner Band Komfortrauschen die Hauptbühne mit einer Mischung aus Techno und traditionellen Instrumenten ab.

Drei Foodtrucks versorgen die Gäste kulinarisch mit verschiedenen Leckereien und an der Bar gibt es ein grosses Angebot an Getränken. Gespannt sein kann das Publikum auf die hauseigene Jingle-Band. Wie sie die Acts ankündigen, verrät das OK noch nicht.

Was jedoch schon jetzt feststeht: «Die Dekoration ist auch in diesem Jahr wieder mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet worden und wird für eine einzigartige Stimmung sorgen.» (vih)