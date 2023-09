Wohlen Damit Wohlen schön bleibt: Ein neu gegründeter Verein kümmert sich um das Dorfbild Kürzlich wurde der Verein Schöner Wohlen aus der Taufe gehoben. Er will historisch bedeutsame Gebäude erhalten und die Wohlerinnen und Wohler für die architektonischen Schönheiten der Gemeinde sensibilisieren.

Den Stein ins Rollen brachte Philipp Simka. Gemeinsam mit seiner Familie bezog er vor sechs Jahren ein Eigenheim in Wohlen. Das Haus wurde während der Hochblüte der Strohindustrie gebaut und war entsprechend sanierungsbedürftig. Er erzählt: «Wir haben viele Renovationsarbeiten selber gemacht. Im Zuge dieser Arbeiten habe ich mich mit der Architektur unseres Hauses auseinandergesetzt.» Er schaute sich um, wo es ähnliche Häuser wie seines gibt. Er kommentiert: «Dabei habe ich herausgefunden, dass es viele nicht mehr gibt.»

Die Vorstandsmitglieder von Schöner Wohlen (v. l.): Daniel Baumann, Philipp Simka (Präsident), Simone Cavelty und Simon Dietrich. Bild: zvg

Das brachte Simka ins Grübeln. Und damit befand er sich in guter Gesellschaft, wie er etwas später herausfinden sollte. Denn als die Industriellen Betriebe Wohlen AG letztes Jahr das Abbruchgesuch für die Liegenschaften an der Steingasse 25 und 27 einreichte, formierte sich kurz darauf Widerstand. Die Initiative «Rettet die Häuser Steingasse 25/27!» sammelte innert kürzester Zeit ausreichend Unterschriften, um die Eigentümerschaft zum Umdenken zu bewegen. Geplant war, anstelle der Häuser, Parkplätze für die Mitarbeitenden zu realisieren.

Für Simka zeigt das Vorhaben exemplarisch auf, wie in Wohlen in der Vergangenheit oft gehandelt wurde: «Man reisst ab und setzt dann Parkplätze drauf.» Verhindern könne man das nicht immer, dessen ist er sich bewusst. Dennoch sucht er, ganz nach dem Motto «Gemeinsam ist man stärker», Gleichgesinnte. Innerhalb kurzer Zeit hatte er einige zusammen, die mit ihm den Verein Schöner Wohlen aus der Taufe hoben.

Gemeinsam für ein lebenswertes Wohlen einsetzen

Rund 30 Frauen und Männer gehören nun Schöner Wohlen an. Der Vereinsname erinnert nicht zu Unrecht an die Zeitschrift «Schöner Wohnen». Die Gründungsversammlung fand passenderweise im historischen Restaurant Sternen statt. Simka sagt: «Wir alle fühlen uns in Wohlen wohl. Und noch viel wohler wäre uns, wenn die schützenswerte Architektur der Gemeinde erhalten bliebe.»

Eine Initiative bewahrte die beiden Liegenschaften an der Steingasse 25 und 27 in Wohlen vor dem Abriss. Bild: Marc Ribolla

Mit an Bord holte der Verein auch einige Einwohnerräte, quer aus allen Fraktionen, die ihre Anliegen auf der politischen Ebene einbringen werden. Simka nennt in diesem Zusammenhang die Arbeit am kommunalen Gesamtplan Verkehr, das regionale Entwicklungsleitbild und die Revision der Bau- und Nutzungsordnung.

Simka ortet als weiteres Handlungsfeld das fehlende städtebauliche Zentrum der Gemeinde. Da bestehe noch grosses Handlungspotenzial. Die Ortsmitte solle künftig mehr bieten als bloss Strassen, Parkplätze und private Hinterhöfe.

Um sich einbringen zu können, müsse man handeln, bevor gebaut werde, sagt er und unterstreicht: «Wir müssen die Eigentümer dafür sensibilisieren, dass sie mit zu einer ganzheitlichen Lösung beitragen können.» Er ist überzeugt, dass es noch genügend historische Bausubstanz gibt, die in die Entwicklung eines malerischen Dorfkerns einbezogen werden kann.

Sie geben sich Zeit bis Ende des Jahres

Dass es möglich ist, etwas zu bewirken, das zeigt die Rettung des Schösslis exemplarisch auf. Dieses wurde dank dem Einsatz von engagierten Wohlerinnen und Wohlern im Jahr 2000 vor dem Abbruch gerettet. Aus dieser Aktion formierte sich anschliessend der Verein Schlössli.

Dass es möglich ist, etwas zu bewirken, zeigt das Schlössli auf, das im Jahr 2000 vor dem Abbruch gerettet wurde. Bild: zvg

Schöner Wohlen will sich mit Einfallsreichtum und Professionalität in die Diskussionen und Planungen in Wohlen einbringen. Simka ist überzeugt: «Je mehr Mitglieder diesen Zweck mittragen, desto mehr politisches Gewicht wird der Verein haben.» Bis Ende Jahr geben sich die Vorstandsmitglieder nun Zeit, um erste konkrete Ziele präsentieren zu können.