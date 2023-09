Wohlen Damit die Jungen öfter an die Urne gehen: Gemeinderat unterstützt Motion zu «easyvote»-Abstimmungshilfe 2015 waren es die Grünen, die durch die Einführung von «easyvote»-Broschüren die jungen Erwachsenen in Wohlen zum politischen Mitmachen bringen wollten. Jetzt will FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg das Gleiche. Der Gemeinderat würde das gern unterstützen. Doch erst muss die Idee durch den Einwohnerrat.

Junge Erwachsene sollen vermehrt politisch mitbestimmen. Das ist das Ziel von FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg. Der 23-Jährige hat deshalb im April mittels Motion gefordert, dass in Wohlen viermal jährlich vor den nationalen Abstimmungen «easyvote»-Broschüren an alle 18- bis 25-jährigen Stimmberechtigten verschickt werden. Sie fassen kurz, verständlich und neutral zusammen, worüber abgestimmt werden soll.

Werden «easyvote»-Broschüren bald auch in Wohlen an junge Stimmberechtigte verschickt? Der Gemeinderat unterstützt die Idee. Bild: zvg

«Damit die Stimmbeteiligung der jungen Erwachsenen erhöht werden kann, braucht es jugendgerechte Abstimmungsinformationen. Ist die Motivation, sich zu beteiligen, in diesen Jahren hoch, so bleibt sie das in der Regel auch», ist Zingg überzeugt. Und: «Die Zukunftsfähigkeit unseres politischen Systems misst sich in erster Linie am Interesse und der Beteiligung von jungen Erwachsenen und Jugendlichen.»

Dies will der Gemeinderat unterstützen, wie er jetzt in einem Schreiben zu seiner Haltung erklärt.

9500 Franken würde «easyvote» Wohlen jährlich kosten

2015 haben die Grünen ein ähnliches Postulat in den Einwohnerrat eingebracht, sind aber gescheitert. Im selben Jahr wurde beantragt, dass der Gemeinderat mit dem Jugendrat zusammen eine Lösung findet, wie die jungen Erwachsenen kostengünstig und niederschwellig über die Abstimmungsthemen informiert werden könnten.

Doch auch das klappte nicht, denn der Kostenrahmen von 5500 Franken war zu niedrig angesetzt und Wohlen verfüge nicht über Jungparteien, die das hätten übernehmen können, blickt der Gemeinderat in seinem Schreiben zurück.

9500 Franken würde das Versenden der «easyvote»-Broschüren an die rund 950 jungen Stimmberechtigten Wohlens kosten. Im Aargau haben bereits 50 Städte und Gemeinden «easyvote» eingeführt. Im Bezirk Bremgarten sind es Zufikon, Oberlunkhofen, Tägerig, Islisberg und Oberwil-Lieli.

«Der Gemeinderat unterstützt die Bemühungen der Motion, die Stimmbeteiligung positiv zu beeinflussen, und ist bereit, dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag zur Einführung der ‹easyvote›-Abstimmungshilfe zu unterbreiten», macht er deutlich. Darum beantragt der Gemeinderat die Überweisung der Motion.