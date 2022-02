Schul-Provisorium Damit Angliker Viertklässler nicht nach Wohlen müssen: Jetzt soll die Containerlösung kommen Das kleine Angliker Schulhaus platzt aus allen Nähten. Darum hätten die dortigen Viertklässlerinnen und Viertklässler ab kommendem Sommer nach Wohlen zur Schule gehen sollen. Dagegen wehrten sich zwei Einwohnerräte erfolgreich. Jetzt legt der Gemeinderat ein Hauruck-Projekt vor.

Das denkmalgeschützte Angliker Schulhaus hat zu wenig Platz. Toni Widmer (27.5.2019)

Das kleine, denkmalgeschützte Angliker Schulhaus sieht zwar schön aus, bietet aber längst nicht mehr genügend Platz für die Schulkinder des Dorfteils. Darum sollten ab kommendem Sommer die Angliker Viertklässlerinnen und Viertklässler ganz ins Wohler Schulhaus Bünzmatt umgesiedelt werden. Gegen diese Planung wehrten sich die beiden Einwohnerräte Mika Heinsalo und Hans Rudolf Meyer (beide Dorfteil Anglikon) mittels Motion.

Im November 2021 überwies der Wohler Einwohnerrat diese Motion an den Gemeinderat. Das heisst, er wurde beauftragt, dafür zu sorgen, dass ab Sommer 2022/2023 mehr Platz beim Angliker Schulhaus zur Verfügung steht. «Das kam für uns sehr überraschend», sagt Vizeammann Thomas Burkard auf Anfrage. «Es war eine Hauruck-Übung, die wir hier gemacht haben. Aber jetzt haben wir, wie wir finden, dennoch ein gutes Projekt erarbeiten können.»

Land muss erst umgezont werden, das kann zehn Jahre dauern

Direkt hinter dem Angliker Schulhaus liegt ein Stück Land, das der Gemeinde gehört. Auf diesem sollen zum Preis von rund 822'000 Franken zwei grosse Schulcontainer übereinander aufgebaut werden. «So entstehen zwei Klassenzimmer plus ein gemeinsam genutzter Gruppenraum, wie es der Lehrplan 21 vorsieht», so Burkard.

Ein Problem ist allerdings die Bauzone, in der sich das Land befindet. «Für Schulraum brauchen wir die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Im Moment ist das Land aber in der sehr begehrten WG2, also einer Wohn- und Gewerbezone.» Das Problem sei, dass das Land nicht einfach umgezont werden könne.

«Darum und auch aus Gründen der Ressourcen können wir im Moment noch keinen Neubau projektieren», erklärt der Vizeammann. «Eine Zonenänderung können wir erst mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung durchführen. Mit dieser Revision werden wir bald beginnen, das wird aber rund zehn Jahre dauern.» Darum sei die Containerlösung auch auf zehn Jahre ausgelegt.

Er betont: «Mit dieser Umzonung vernichten wir Wert, denn Land in der WG2 ist sehr beliebt und teuer, während jenes in der Zone für öffentliche Bauten keinen Marktwert mehr hat.»

Gemeinde könnte Container in den nächsten Jahren brauchen

Inklusive aller anderen Arbeiten kostet die Containerlösung rund 1,07 Mio. Franken. Dies ist mehr, als ursprünglich angenommen. Burkard erklärt: «Wir haben das Pech, dass wir genau jetzt, wo die Stahlpreise so hoch sind, solche Container brauchen. Der Preis ist um rund 30% angestiegen.»

Ausserdem betont er: «Es kommt auch noch darauf an, ob wir die Container kaufen oder mieten. Der Gemeinderat tendiert momentan zum Kauf, denn wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren mit all den Schulhaussanierungen sicherlich froh wären, solche zu haben.»

Der Einwohnerrat soll am 21. März über den Antrag entscheiden. Stimmt er zu, könnten die Container im Juni/Juli angeliefert werden, so wäre der Schulraum per neues Schuljahr bereit. In zehn Jahren soll dann ein Anbau auf jene Fläche kommen, wo nun die Container geplant sind.