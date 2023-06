Wohlen Dach des Sternensaals kann instand gesetzt werden – und Ortsbürger wollen Villa Isler schützen Die Wohler Ortsbürger zeigten sich am Samstag zustimmungsfreudig. Zudem wurde an der Gemeindeversammlung ein neues Projekt für Freizeitsportler besprochen.

Die Ortsbürgergmeind sprach den Kredit von 170'000 Franken für die Instandsetzung des Dachs des Sternensaals. Bild: Walter Christen

Die Wohler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zeigten sich an ihrer Gemeindeversammlung am 17. Juni unter dem schattigen Zeltdach des Waldhauses Chüestellihau zustimmungsfreudig. Sie verabschiedeten alle gemeinderätlichen Anträge. Vizeammann Thomas Burkard konnte – als Vertretung des abwesenden Ammanns Arsène Perroud – 63 der 671 Stimmberechtigten (9,3 %) zur «Rechnungsgmeind» begrüssen.

Diese wurden nach dem anschliessenden Waldumgang bei der Verpflegung von den «Crazy Hoppers», unter der versierten Leitung von Hansruedi Probst aus Wohlen, musikalisch vorzüglich unterhalten. Gastreferent Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, äusserte sich zum Thema Erwärmung des Klimas mit Beeinflussung der Natur.

Erneuerung Saaldach als Vorarbeit für künftige Sanierung

In Wohlen bilden der «Sternen» und der Sternensaal ein markantes Gebäudeensemble neben der stattlichen katholischen Kirche. Es hat sich herausgestellt, dass sich der Dachstuhl und die Bedachung des Saals in einem Zustand befinden, der eine Sanierung und Instandsetzung dringend notwendig macht.

Das Dach des Sternensaals ist teilweise verformt und die Bedeckung ungenügend. Bild: Walter Christen

Wie Thomas Burkard erwähnte, sei die Tragfähigkeit des Daches noch gewährleistet, aber zusätzliche Belastungen würden nicht mehr vertragen. «Die Ortsbürgerkommission hat die Frage aufgeworfen, ob eine Notreparatur des Daches möglich wäre. Doch Abklärungen haben ergeben, dass ein solches Vorgehen nicht ausreichend und zielführend wäre.»

Gemäss den Ausführungen des Vizeammanns könne die Erneuerung des Saaldaches gewissermassen als eine Vorarbeit für eine künftige Sanierung des ganzen Saals betrachtet werden. Die beantragten 170’000 Franken für die Instandstellung des Daches hiess die Versammlung mit 62 Ja gegen 1 Nein gut.

Der Geschäftsbericht 2022 der Ortsbürgergemeinde wurde ebenso klar genehmigt wie die Jahresrechnung 2022, welche mit einem Ertragsüberschuss von rund 102’000 Franken (veranschlagt waren 49’700 Franken) abgeschlossen werden konnte.

Vizeammann und Ornithologe Thomas Burkard (l.) unterhält auf dem Waldumgang der Wohler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger mit diversen Erläuterungen. Bild: Walter Christen

Erfreulich auch die von der Versammlung gutgeheissenen Jahresabschlüsse der per 1. Januar 2022 gegründeten selbstständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten Forst- und Holzhandelsbetrieb Wagenrain: 210’000 Franken betrug der Ertragsüberschuss des Forstbetriebs im Berichtsjahr. Aufwand und Ertrag des Holzhandelsbetriebs in der Höhe von rund 1,5 Millionen Franken ergaben am Schluss 158’000 Franken über den budgetierten Zahlen.

Die Bauprofile stehen, das Baugesuch fehlt noch

Interessant wurde es unter «Verschiedenem», wo der ehemalige Wohler Gemeindeammann Walter Dubler bemerkte, dass zwischen dem Restaurant Central und den Gebäulichkeiten von ehemals Burri Eisenwaren/Werkzeuge (Zentralstrasse 48/50) eine massive Überbauung vorgesehen sei. Die Bauprofile stünden, aber von einem Baugesuch habe man noch nichts gesehen.

Burkard bestätigte, dass bei der Gemeinde bis dato noch kein Baugesuch eingereicht worden sei. Dubler führte aus, dass die benachbarte geschützte Villa Isler mit dem Strohmuseum durch die Überbauung massiv beeinträchtigt würde.

Profile deuten die Realisierung einer grossen Überbauung an der Wohler Zentralstrasse an, wo zum Schutz der Villa Isler (Strohmuseum) eine Planungszone erlassen werden soll. Bild: Walter Christen

Er stellte fest, dass es daher sinnvoll wäre, wenn der Gemeinderat überprüfen würde, ob eine Planungszone über das Areal im Dreieck Zentralstrasse-Bünzstrasse-Bünz erlassen werden sollte. Mit 51 Ja, 7 Nein und 5 Enthaltungen stimmten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger für Walter Dublers Vorstoss.

Pétanque, das Spiel mit den Eisenkugeln, ist auch in Wohlen ein beliebter Sport und stellt für einige Leute ein abwechslungsreiches Freizeitvergnügen dar auf dem Platz zwischen dem Schlössli und dem Sternensaal.

Die Schotterwiese zwischen dem Schlössli (rechts) und dem Sternensaal (links) würde sich für eine Pétanque-Bahn eignen, finden die Wohler Ortsbürgerinnen und -bürger. Bild: Walter Christen

Es handelt sich um eine Schotterwiese im Besitz der Ortsbürgergemeinde, wo auf Anregung von Andreas Weber eine Pétanque-Bahn eingerichtet werden könnte, denn der Platz wäre für das Spiel geeignet. «Eine detaillierte Offerte liegt uns vor, es müsste mit Kosten von 5800 Franken gerechnet werden», so Weber.

40 der anwesenden Ortsbürgerinnen und Ortsbürger befürworteten den Überweisungsantrag, 21 lehnten ihn ab und 2 enthielten sich ihrer Stimme. An der nächsten Gemeindeversammlung wird über das Vorhaben abgestimmt.