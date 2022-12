Wohlen Coronajahr 2020 forderte die Regionalpolizei wie noch nie – Einsätze erreichen neuen Höchstwert Für die Regionalpolizei Wohlen mit ihren acht Gemeinden war das vergangene Jahr eine Herausforderung. Sie leistete rund 2150 Einsätze – ein Jahr davor waren es noch 1574.

Verkehrsinstruktor Claudio Gygax von der Regionalpolizei Wohlen instruierte im Sommer 2020 Mitglieder des Behindertensportclubs Wohlen-Lenzburg. Foto: Sandra Ardizzone (7. August 2020)

Wie alle Polizeikorps in der Schweiz erlebte auch die Regionalpolizei Wohlen ein intensives Jahr 2020. «Das vergangene Jahr forderte die Regionalpolizei in allen Bereichen wie noch nie zuvor. Die Einsatzzahlen schossen in die Höhe», ist dem kürzlich publizierten Jahresbericht zu entnehmen.

Die Einsätze haben einen neuen Höchstwert erreicht und nahmen um ein Drittel oder 37 Prozent zu. Verteilt auf die acht beteiligten Gemeinden Wohlen, Büttikon, Dintikon, Dottikon, Hägglingen, Uezwil, Villmergen und Waltenschwil musste die Regionalpolizei (Repol) 2152-mal ausrücken. Im Jahr 2019 waren es noch 1574-mal gewesen.

«Von März bis Mai wurden täglich zusätzliche Patrouillen eingeteilt, um die Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen kontrollieren zu können. Die Dienstpläne mussten mehrfach den neuen Anforderungen zur Bekämpfung der Pandemie und damit angepassten Schutzmassnahmen entsprechend geändert werden», schreibt die Repol weiter.

Der häufigste Grund waren Verkehrsangelegenheiten

Übermässig angestiegen seien die Zahlen im Bereich der häuslichen Gewalt, Streit/Drohungen und Ruhestörungen. Insgesamt mussten 177 Einsätze mit Bezug zur Coronaverordnung bearbeitet werden, erklärt die Repol, für die 2020 ein Rekordjahr war.

Rund die Hälfte der Einsätze (1132) fielen im Hauptort Wohlen an. Besonders wenig los war dagegen in Uezwil, wohin die Regionalpolizei nur dreimal zu einem Einsatz gerufen wurde. 2019 waren es in Uezwil noch elf Einsätze. Der häufigste Grund für ein Polizeiaufgebot waren aber nach wie vor Verkehrsangelegenheiten (390).

7000-mal blitzte es in Villmergen

Auch geblitzt wurde in einem ähnlichen Ausmass wie in den Vorjahren, obschon die Kontrollen in den Monaten März und April wegen des Lockdowns reduziert worden waren. Von 650'813 kontrollierten Fahrzeugen leisteten sich 13'838 eine Übertretung.

Zahlenmässig am meisten Schnellfahrer wurden in Villmergen registriert. Nicht weniger als 7007-mal schnappte die Radarfalle bildlich gesprochen zu bei rund 228'000 Fahrzeugen. In Wohlen waren es mit 4424 bei knapp 304'000 Fahrzeugen deutlich weniger.

Pandemie beeinträchtigte den Verkehrsunterricht

Ein wichtiger Teil der Polizeiarbeit bleibt die Verkehrserziehung. Im vergangenen Schuljahr unterrichtete die Repol Wohlen 1822 schulpflichtige Kinder. Die Arbeit wurde allerdings durch die Pandemie und die Schulschliessungen beeinträchtigt. Beispielsweise konnten nur 98 Schülerinnen und Schüler aus der 3. Klasse geschult werden, bevor die Schulen geschlossen wurden.

Unter anderem war auch das praktische Üben mit den Velos auf öffentlichen Strassen nicht möglich. Trotzdem konnten Ende Mai und im Juni 412 Schülerinnen und Schüler die Prüfung auf dem Verkehrsgarten beim Schüwo-Park absolvieren.

Ausserdem zeigte die Regionalpolizei nach den Sommerferien 808 Kindergartenkindern, wie man die Strasse richtig und sicher überquert. Bei den Erstklässlern stand das Thema «Sehen und gesehen werden» im Mittelpunkt des Unterrichts.