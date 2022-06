Wohlen Charmanter Jazz mitten in der Baustelle und beim Bauernhof Elf Bands, fünf Bühnen, gutes Essen und ein perfekter Sommerabend – besser hätte die ibw Jazz Night in Wohlen nicht laufen können. Dabei gab es spezielle Highlights, und zwar nicht nur musikalische.

Philipp Rellstab und seine Band begeisterten das Publikum mitten in der Chappelehof-Baustelle. Seav-Seang Lim

In den Restaurants und auf kleinen und grossen Bühnen rund um die Wohler Kirche werden Konzerte gespielt, die Leute flanieren dazwischen hin und her und lassen sich an den Ständen und in den Beizen vom kulinarischen Angebot überraschen: Das ist die ibw Jazz Night. Doch dieses Jahr war es einfach noch ein bisschen spezieller als sonst. Sicherlich liegt das daran, dass die Bands nach den mühsamen Coronajahren endlich wieder spielen dürfen.

Das spürte auch Beat Koch, OK-Chef und ibw-Bereichsleiter Energievertrieb: «Man spürt, dass die Bands dieses Jahr alles perfekt machen wollen. Wenn sie in anderen Jahren eher fanden: ‹Jaja, das klappt schon›, riefen sie mich heuer im Vorfeld mehrfach an, um alle kleinsten Details zu besprechen.» Sein schwarzes Hemd und seine rote Krawatte, quasi die Uniform der Offiziellen der ibw Jazz Night, trug er mit Stolz und war sichtlich glücklich über den Abend.

Vom Bauernhof-Charme zur faszinierenden Baustelle

Aber das ist nicht das einzige, was die Jazz Night 2022 so speziell machte. Hinter dem Restaurant Rössli spielten Bands vor der rustikalen Holzwand des Bauernhofs, das Ambiente war einfach richtig schön. Hier verzauberte unter anderem die Villmergerin Beata Bereuter mit ihrer Band das Publikum.

Swing de Paris spielten in der charmanten und rustikalen Bauernhof-Idylle hinter dem «Rössli». Seav-Seang Lim

Nicht schön im herkömmlichen Sinn, dafür umso interessanter zeigte sich dagegen die Baustelle des Chappelehofs. Mitten in der Baustelle, dort, wo sonst die Bar im Innenhof schön dekoriert ist, luden Tische und Bänke und natürlich die Bühne zum grossen Benefiznacht. Die ehemalige Wohler Grüne-Grossrätin und Köchin Monika Küng zauberte das würzige Reisgericht Jambalaya aus New Orleans, einen bunten Südstaatensalat und luftige Desserts auf die Teller. Der Erlös kam vollumfänglich der Sanierung des Chappelehofs zugute. Dazu unterhielten die Bremgarter Jazz-Kombo Fischer Inc. sowie Philipp Rellstab mit seiner Band die gut gelaunten Zuschauerinnen und Zuschauer mit traditionellem Jazz.

Nach jahrelangem Pech ein perfekter Sommerabend

Weniger traditionell ging es auf der Bühne vor dem Schlössli zu. Hier zeigte Funkadunkadoo, die zwölfköpfige Wohler Kantiband, wie Jazz, Pop und Funk eben auch vermischt werden können. Und noch ein bisschen weiter weg vom traditionellen Jazz spielte Scafusa, das Quintett um den Wohler Urs Köpfli, «ehrlichen und direkten Rock», wie sie es selber nennen. Auf derselben Bühne beim «Marco Polo» hingegen verzauberten Elija and the Horns mit einer zauberhaften Mischung aus Jazz und rockigen Einflüssen, in deren Zentrum das oft melancholische Flügelhorn stand.

4 Bilder 4 Bilder Die Kantiband Funkadunkadoo beim Schlössli. Seav-Seang Lim

Tolle Musik, überall bekannte, fröhliche Gesichter, sehr gutes Essen und – im Gegensatz zu mehreren vergangenen Austragungen – wunderschönes Sommerwetter: Genau das war die ibw Jazz Night 2022.