Wohlen Burning Witches lassen es am Jugendfest krachen – und Kultband Arise kehrt auf die Bühne zurück Am Wohler Jugendfest vom 24. und 25. Juni gehören die Konzerte in der Schüwo-Park-Halle zu den grossen Programmpunkten. Nun ist auch bekannt, wer am Samstagabend die Bücke rockt: Die Heavy-Metal-Band Burning Witches.

Burning Witches beim Auftritt am Greenfield-Festival am Freitag: Sängerin Laura Guldemond (links) und Gitarristin Ramona Kalkuhl. Keystone

Erst kürzlich waren sie auf ihrer ersten US-Tournee und am vergangenen Freitag performten sie noch auf der Bühne des grossen Greenfield-Openair-Festivals in Interlaken vor Tausenden Besuchenden. Nun stehen sie bald auch in Wohlen auf der Bühne: Die Burning Witches. Die Schweizer Heavy-Metal-Band aus Brugg, die sich aus fünf Frauen bildet, ist quasi der Hauptact am Samstagabend, 25. Juni, im Schüwo-Park im Rahmen des Wohler Jugendfests. Sie rocken die Bühne ab 22.45 Uhr.

Gegründet wurden Burning Witches vor über fünf Jahren von Gitarristin Romana Kalkuhl, die zuvor lange nach einer Besetzung für eine rein weibliche Heavy-Metal-Band suchte. Der Musikstil der Gruppe ist geprägt vom Heavy Metal der 1980er-Jahre. Im Sommer 2021 veröffentlichte die Band mit «The Witch of the North» ihr viertes Album. Und landete damit so weit oben in der Albumchart-Hitparade wie noch nie. In der Schweiz, Grossbritannien und den USA knackten die Ladys beispielsweise die Top Ten.

Nebst dem Auftritt in Wohlen plant Burning Witches bereits weitere Darbietungen. Im August und September spielt das Quintett in Schweden, Belgien, Holland, Deutschland, Dänemark und Brasilien. Einen speziellen Freiämter Bezug haben mit Kalkuhl und Gitarristin Larissa Ernst gleich zwei Mitglieder der Band. Beide sind in Niederwil aufgewachsen.

Arise spielten früher auch beim Openair «Soundarena»

Direkt nach den Burning Witches um 00.15 Uhr kommt es zu einem speziellen Moment. Die Band Arise kehrt nach vielen Jahren wieder auf die Bühne zurück. Die Mitglieder Robin Andermatt, Benjamin Bihr, Patrick Gretler und Michael Sigrist sind in der Region als Musiker bestens bekannt, traten früher auch beim Wohler Openair Soundarena auf.

Nach vielen Jahren nur mit Proben im eigenen Kreis möchte Arise in Zukunft wieder vermehrt öffentlich auftreten – wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Beim Jugendfest bildet die Combo den Abschluss des musikalischen Teils.

Ein Konzert von Dachs im St.Galler Palace im März 2020. Nik Roth (7.3.2020)

Am gleichen Abend bekommen auch Numbitious (20.15 Uhr) und Dachs (21.30 Uhr) einen Platz auf der Schüwo-Park-Bühne. Am Freitag treten LCone (21 Uhr) und Mimiks (23 Uhr) am selben Ort auf.

Für die Auswahl der Bands am Jugendfest zeichnet sich seit Jahren Oli Meier verantwortlich. Die Inputs, in welche Richtung es gehen soll, gibt jeweils Oberstufenlehrer Dennis Andermatt. «Dieses Mal sollte der Freitag mit Hip-Hop eher etwas für die Jüngeren bieten und der Samstag eher rockig sein. Das ist gut gelungen», sagt Andermatt.

Die Suche nach Künstlerinnen und Künstler musste übrigens nach der coronabedingten Absage des Jugendfests 2020 praktisch von neuem beginnen. Von den damals geplanten Acts ist nun nur noch Dachs im Line-up dabei.