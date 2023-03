Wohlen Bühne frei für die Zwischennutzung des alten Werkhofs: Der Verein für Kultur legt das Baugesuch auf In den früheren Wohler Werkhof am Hofmattenweg soll wieder Leben einziehen. Der Verein für Kultur hat das Gesuch für die Zwischennutzung eingereicht. Wenn alles glatt läuft, könnten bereits Ende des Jahres die ersten kulturellen Veranstaltungen steigen.

Der Werkhof in der Bleichi Wohlen soll für mehrere Jahre zu einem Kulturzentrum werden. Bild: Severin Bigler

Was in den Städten gang und gäbe ist, soll auch in Wohlen praktiziert werden: Leer stehende Liegenschaften werden zwischengenutzt. Auf dem besten Weg dazu ist der alte Wohler Werkhof. Seit das Bauamt im November 2016 auszog, stand die Industriehalle am Hofmattenweg mehrheitlich leer. Als die Wohler Künstlerin Heidi Widmer im Herbst 2020 darin ihre Bilder ausstellte, wurde die Öffentlichkeit darauf aufmerksam. Und mit ihr der Verein für Kultur in Wohlen.

Der Gemeinderat signalisierte 2021 die Bereitschaft, dem Verein die Räume für fünf Jahre kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile hat der Verein ein umfangreiches Konzept für das Kulturzentrum erstellt, darüber informierten die Verantwortlichen an der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung.

Im Konzept ist festgehalten, dass der alte Werkhof ein kulturelles Zentrum mit überregionaler Ausstrahlung werden soll. Bevor der Verein vor einer Woche das Umnutzungsgesuch auf der Wohler Bauverwaltung deponieren konnte, mussten diverse bauliche Abklärungen gemacht werden.

Die Finanzierung fusst auf mehreren Säulen

Jonas Arnet, Präsident Verein für Kultur Wohlen. Bild: Severin Bigler

Vereinspräsident Jonas Arnet erklärt: «Wir haben unter anderem einen Statiker beigezogen, der das Gebäude untersuchte.» Schallmessungen ergaben, dass an einigen Stellen nachgebessert werden muss, damit die Lärmwerte eingehalten werden. Arnet sagt: «Wir rechnen mit Umbaukosten zwischen 250’000 und 300’000 Franken.» Die Finanzierung fusst auf mehreren Säulen.

Unter anderem will man bei Swisslos, bei Stiftungen, den Vereinsmitgliedern sowie der öffentlichen Hand um einen Beitrag nachfragen. Sofern das Baugesuch ohne Einsprachen gutgeheissen wird, will man bereits im Sommer mit den Arbeiten beginnen. Arnet sagt: «Wir rechnen damit, dass wir Ende das Jahres oder spätestens Anfang des neuen Jahres loslegen können.» Die Anwohner werden in den nächsten Tagen zu einem Info-Apéro eingeladen, um Vorbehalte gemeinsam zu besprechen.

Das Open Air Stoppelfäld mausert sich zum Geheimtipp

Der Wohler Verein für Kultur wurde 2018 aus der Taufe gehoben mit dem Ziel, Kulturveranstaltende in organisatorischen Arbeiten zu entlasten. Mittlerweile gehören das Open Air Stoppelfäld, Dreiraumkultur Plus, der Adventsmarkt und die Sommerbar zu den Veranstaltungen, die unter dem Dach des Vereins zusammengefasst sind. Dieser kümmert sich um die administrativen Aufgaben, damit sich die Veranstaltenden auf ihre Kernaufgabe, die Organisation, konzentrieren können.

Der Adventsmarkt Wohlen wurde letztes Jahr erstmals vom Verein für Kultur organisiert. Bild: Marc Ribolla

An der Generalversammlung blickte man auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Open Air Stoppelfäld habe sich mittlerweile zu einem Geheimtipp gemausert, stellte Arnet erfreut fest. Das zweitägige Open Air beim Wohler Vitaparcours wird dieses Jahr am 11. und 12. August stattfinden. Ebenfalls einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat Dreiraumkultur Plus.

Die Kulturveranstaltung, verteilt auf verschiedene Lokalitäten, konnte letztes Jahr nicht stattfinden. Dies, weil der Chappelehof, einer der Veranstaltungsorte, saniert wird. Arnet sagt: «Geplant ist, dass Dreiraumkultur Plus gegen Ende des Jahres durchgeführt wird.» Fest steht hingegen, dass der Adventsmarkt im Isler-Park im gewohnten Rahmen am ersten Adventswochenende stattfindet. Der Verein rettete den Anlass letztes Jahr vor dem Aus.

Die Sommerbar mauserte sich zu einem beliebten Treffpunkt während der Sommerferien. Bild: Nathalie Wolgensinger

Noch lange nicht vor dem Aus steht die Sommerbar auf dem Isler-Areal. Sie ist ein beliebter Treffpunkt während der Sommerferien. Dieses Jahr findet sie vom 2. Juni bis 19. August statt.

Ihren Rücktritt aus dem Vorstand gab Liz Kuhn bekannt. An ihre Stelle wurde die Wohler GLP-Einwohnerrätin Julia Frischknecht gewählt. Arnet freut sich, dass man mit der klassischen Sängerin den Vorstand wieder komplettieren konnte.