Wohlen Breitere Strasse, ein Gehweg und Bäume bleiben stehen – so wird der Sorenbühlweg auf Vordermann gebracht Der Wohler Sorenbühlweg, eine wichtige Zufahrtsstrasse zum Schüwopark und zum Sportstadion Niedermatten, ist zu schmal und stark sanierungsbedürftig. Das soll sich nun ändern. Geplant ist zudem mehr Verkehrssicherheit für Zufussgehende.

Verbreiterung und ein zusätzlicher Gehweg: Am Sorenbühlweg in Wohlen stehen dringend nötige Sanierungsarbeiten an. Bild: Pascal Bruhin

Dass der Wohler Sorenbühlweg, der zwischen Stadion Niedermatten und Schüwopark vorbeiführt, gerne als Schleichweg benutzt wird, um das staugeplagte Dorfzentrum zu umfahren, ist kein Geheimnis. Ebenso wenig, dass er dringend saniert werden muss. Jetzt liegt das Baugesuch für die dritte Etappe Sanierung und Verbreiterung der Strasse auf. Es zeigt einige Besonderheiten.

Eine davon ist, dass die dritte Etappe, bei der der Abschnitt zwischen der frisch sanierten Nutzenbachstrasse und dem Niedermattbach saniert und verbreitert werden soll, gar nicht die dritte, sondern eigentlich die zweite ist. Und die erste– bereits realisierte – Etappe im Bereich der Eishalle eigentlich die zweite. Die offiziell erste Etappe von der Eishalle bis zum Knoten Allmendstrasse befindet sich nämlich noch auf Stufe Vorprojekt. Eine Realisierung ist erst in fünf bis zehn Jahren angedacht.

Die Sanierung des Sorenbühlwegs von der Eishalle bis zum Knoten Allmendstrasse ist erst in fünf bis zehn Jahren vorgesehen. Bild: Pascal Bruhin

Gehweg führt neu bis zum Gästesektor des Fussballstadions

So weit, so verwirrend. Immerhin gibt das aktuelle Baugesuch Aufschluss darüber, was in der dritten Etappe alles geplant ist. So soll neu ein 1,2 bis 1,5 Meter breiter Gehweg vom bereits sanierten Teilstück vor der Eishalle bis zum Gästesektoreingang des Fussballstadions führen, wie der technische Bericht des Murianer Ingenieurbüros Scheidegger + Partner AG zeigt. Ebenfalls vor dem Eingang zum Gästesektor ist ein 15 Meter langer Ausweichbereich mit einer Strassenbreite von 6 Metern geplant.

Der geplante Gehweg soll bis zum Eingang zum Gästesektor des Fussballstadions führen. Bild: Pascal Bruhin

Gleichzeitig wird im Rahmen der Sanierungsarbeiten die Strassenbreite generell leicht von aktuell 4,1 bis 4,3 Meter auf 4,4 (Tartanbahn bis Stadion) respektive 4,8 Meter vom Stadion bis Nutzenbachstrasse erweitert. Durch den neuen durchgehenden Fussweg verschmälert sich aber die Strasse auf Höhe der Leichtathletikanlage auf 3,5 Meter. Dies, weil die Bäume, die den Rand der Laufbahn schmücken, nicht gefällt werden sollen. Ein Einbahnregime mit Schildern, bei dem die Fahrzeuge dorfauswärts Vorfahrt haben, soll daher installiert werden.

Im Bereich der Laufbahn soll ein Einbahnregime eingeführt werden. Bild: Pascal Bruhin

Beim Kreuzen müssen die Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen

Die minimale Strassenbreite von 5,2 Meter, bei der sich ein Auto und ein Lastwagen bei Tempo 30 kreuzen können, ist trotz Verbreiterung aber auf der ganzen Strecke nicht gegeben. Im Begegnungsfall muss daher eines der beiden Fahrzeuge ein Stück auf den neuen Gehweg ausweichen.

Ob auch auf der Strecke vom Stadionende bis zur Nutzenbachstrasse Tempo 30 eingeführt wird, bleibt noch offen. Bild: Pascal Bruhin

Ein Landerwerb ist indes nicht notwendig. Die Parzellen links und rechts des Teilstücks des Sorenbühlwegs gehören der Einwohnergemeinde Wohlen. Insgesamt soll die dritte Etappe der Sanierung – die ja eben eigentlich die zweite ist – samt Gehweg 710’000 Franken kosten. Der Baubeginn ist für diesen September oder Oktober vorgesehen. Ende Jahr sollen die Arbeiten beendet sein.