Wohlen Bestimmt bald eine Minderheit über die Zukunft von Wohlen? SVP-Einwohnerräte fordern Antworten vom Gemeinderat Das Wachstum der Gemeinde Wohlen beschäftigt die SVP-Einwohnerräte Roland Büchi, Max Hüsser und Adrian Kündig. Sie stellen dem Gemeinderat elf Fragen.

Werden bald 20’000 Menschen in Wohlen leben? Diese Frage beschäftigt die Wohler Einwohnerräte Roland Büchi, Max Hüsser und Adrian Kündig. In ihrem umfangreichen Fragenkatalog zu diesem Thema fühlen sie dem Gemeinderat auf den Zahn. Einleitend erwähnen sie, dass die Gemeinde Wohlen in ihrem aktuellen Leitbild festhält, dass Wohlen ein moderates Bevölkerungswachstum anstrebe.

Die Gemeinde Wohlen wächst: Das bereitet drei SVP Einwohnerräten Sorgen. Bild: Mathias Förster (10.11.2022)

Ob es denn im Sinne des Gemeinderates sei, dass in naher Zukunft 20'000 Menschen in Wohlen leben, fragen sie. Sollte dies nicht der Fall sein, so will das Trio wissen, was dagegen und mit welchen Massnahmen unternommen wird.

Sollte die Einwohnerzahl 20'000 Personen übersteigen, werde auch der Ausländeranteil anstiegen und womöglich höher sein als der Anteil Schweizer, schreiben sie und schlussfolgern daraus: «Somit bestimmt danach eine Minderheit über die Zukunft von Wohlen. Was denkt der Gemeinderat darüber?»

Hat es noch Bauland für die Schulhäuser?

Die Zuwanderung löse sicherlich einen Teil der Probleme in der Schweiz, schreiben sie. Doch geben sie zugleich zu bedenken, dass diese Personen Wohn-und Schulraum, Infrastruktur, Mobilität, Wasser, Unterstützungsleistungen und medizinische Grundversorgung in Anspruch nehmen. Sie fragen deshalb: «Wohlen hat bereits heute in vielen Bereichen grosse Herausforderungen zu tätigen. Wie will der Gemeinderat diese Probleme in Zukunft lösen?»

Die Mitteilung der Gemeinde von letzter Woche, dass in den kommenden Jahren weitere Schulhäuser gebaut werden müssen, wirft für sie folgende Frage auf: «Wie gedenkt der Gemeinderat diese Ausgaben ohne Steuererhöhungen zu finanzieren und ist noch eigenes Bauland für diese Bauten vorhanden?»

Wenn man den Pro-Kopf-Steuerertrag realistisch analysiere, komme man zum Schluss, dass das Wachstum eher ein Fluch als ein Segen sei. Die drei Einwohnerräte folgern daraus: «Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen und eine Richtungsänderung ist nicht in Sicht.» Man müsse dieses Problem aus unternehmerischer Sicht angehen, fordern sie und wollen zugleich wissen, weshalb dies der Gemeinderat nicht tut.

Schliesslich wollen sie wissen, ob der Gemeinderat der Ansicht ist, dass Wohlen in den vergangenen Jahren von der Zuwanderung profitierte und ob dies auch künftig der Fall sei. Büchi, Hüsser und Kündig weisen abschliessend darauf hin, dass der Gemeinderat sich als Strategieziel setzte, die Steuerbelastung im Kantonsmittel zu positionieren. Auch da wollen sie wissen, mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden kann.