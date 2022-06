WOHLEN Bei «Wohle's got Talent» werden sie zur Rampensau: Diese Finalistinnen und Finalisten rocken das Finale Zum Wohler Jugendfest Wohlywood gehört auch eine Talentshow. Sieben junge Sängerinnen und ein Sänger treten bei «Wohle's got Talent» gegeneinander an. Wie bereiten sie sich auf den Auftritt mit 2000 Zuschauenden vor?

Sie werden am Wohler Jugendfest die Bühne mit den Oscar-Figuren teilen. Das sind die Finalistinnen und der Finalist von «Wohle's got Talent»: Lorenz Leu, Jodie Geiger, Laura Würsch, Luana Varrese Alina Breitkreutz sowie Viola Brahimi und Jana Danielle Huber (von links). Es fehlt Arlene Uhr. Laura Koller

Sieben Paar glänzende Augen schauen begeistert zum Oberstufenlehrer Dennis Andermatt. Er hat soeben den Hauptpreis für die Talentshow «Wohle’s got Talent» verkündet: professionelle Gesangsaufnahmen in einem Tonstudio. Das gibt den Finalistinnen und dem Finalisten zusätzliche Motivation für die letzten Proben. Sie singen zeitgemässe Rock- und Popsongs, wie «Another Love» von Tom Odell und «Rude» von der Band Magic.

Bis sie zwischen den grossen Oscar-Statuen auf der Bühne des Schüwo-Parks ihre Auftritte haben, dauert es zwar noch eine gute Woche. Aber beim Treffen in der Schule Bünzmatt bekommen sie die letzten wichtigen Informationen. Andermatt fasst zusammen: «Schleift an euren Performances, werdet zur Rampensau und geniesst eure Auftritte vor 2000 Menschen.»

Hahn im Korb – ist das ein Vorteil bei der Talentshow?

Singen vor so vielen Zuschauenden, das ist eine tolle Gelegenheit, aber es macht auch etwas nervös. Das ist den Finalistinnen und dem Finalisten anzusehen. In diesem Alter haben sie noch nicht viel Bühnenerfahrung. Vier vor ihnen gehen in die sechste Klasse, die anderen sind in der Oberstufe.

Lorenz Leu, Jana Danielle Huber, Viola Brahimi, Luana Varrese, Laura Würsch, Alina Breitkreutz und Jodie Geiger wirken etwas angespannt, sind aber optimistisch. Die Bezirksschülerinnen Laura und Luana haben den Umgang mit Lampenfieber beim Hausfest ihrer Schule geübt: «Da sind wir vor 400 Leuten aufgetreten und haben unsere Lieder gesungen.» Lorenz meint: «Ich freue mich auf meinen Auftritt und auf den Abend.» Er findet es speziell, als einziger Junge auf der Bühne zu stehen: «Ich weiss noch nicht, ob ich das zu meinem Vorteil nutzen kann.»

Andermatt spricht den Jugendlichen nochmals Mut zu: «Ihr könnt das, ihr habt tolle Stimmen und werdet auf der Bühne nicht verheizt.» Für ihn ist die Talentshow am Jugendfest Tradition. Als die Castingshows Anfang der 2000er-Jahre im deutschsprachigen Fernsehen auf Sendung gingen, übernahm er die Idee für das Wohler Jugendfest.

Zum ersten Mal wurde die Alterslimite gesenkt für «Wohle's got Talent»

In den bisherigen Jahren war die Talentshow ein Hit, es meldeten sich jeweils über 25 Jugendliche für das Casting an. «Wegen Corona wurde in der Schule nicht mehr viel gesungen, deshalb hatten wir erst nur wenige Anmeldungen», berichtet Andermatt. Ein zweiter Aufruf wurde gestartet und das Teilnehmendenfeld wurde auf die sechste Klasse ausgeweitet. Bisher konnten nur Schülerinnen und Schüler der Oberstufe teilnehmen. Das fruchtete: Jodie, Alina, Viola und Lorenz sind alle in der sechsten Klasse.

Arlene Uhr, Finalistin von «Wohle's got Talent», beim Schulhaus Bünzmatt in Wohlen. Laura Koller

Die Finalistinnen und der Finalist wurden von Lehrpersonen und Mitschülerinnen und -schülern zur Anmeldung für «Wohle's got Talent» inspiriert. So ging es auch Finalistin Arlene Uhr, die später zur Gruppe dazustösst: «Meine ganze Klasse hat mich ermutigt. Nun hoffe ich, dass viele aus der Klasse zu meinem Auftritt kommen.»

Viele Fans, die möglichst laut jubeln, sind wichtig am Show-Abend. Nebst der Beurteilung von der Musiklehrer-Jury wird der Jubel mit einem Dezibelmessgerät gemessen und fliesst in die Wertung ein. Andermatt präzisiert: «Wir wollen Qualität vor Quantität. Es reicht nicht, wenn die Zuschauenden viel Krach machen, wir wollen die Jugendlichen auch gut singen hören.»

Dafür trainieren die Finalistinnen und der Finalist auf ihre eigene Art und Weise. Viola übt am liebsten zu Hause und nimmt sich mit dem Handy auf. Lorenz lässt sich vom Musiklehrer coachen: «Damit ich nicht unbeweglich wie ein Stein auf der Bühne stehe.» Arlene meint zum Schluss: «Den Text schau ich mir bis zum Auftritt bestimmt noch hundert Mal an.»