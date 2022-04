Wohlen Baustreit neben dem Strohmuseum: Regierungsrat stellt Ammann Perroud vor die Tür Bei einem Bauvorhaben neben dem Strohmuseum im Park in Wohlen musste der Regierungsrat entscheiden: Der Ammann und zwei weitere Personen seien befangen. Nun müssen sie offenbar in den Ausstand.

Die Bauprofile in direkter Nachbarschaft zum Strohmuseum stehen seit bald vier Jahren. Melanie Burgener

Im Juni 2018 wurde ein Baugesuch für zwei Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage in Wohlen eingereicht. Das Problem: Das Grundstück, auf dem die Stach Investment AG aus Bäch diese bauen will, liegt zwischen der denkmalgeschützten Villa Isler, also dem Strohmuseum im Park, der Bünz und anderen Gebäuden. Es gingen mehrere Einwendungen ein. Wie der «Wohler Anzeiger» schreibt, gab es seither zumindest bei den privaten Einwendungen darunter noch keine Einigung.

Weiter heisst es, diverse Einsprechende hätten den Ausstand des gesamten Gemeinderates sowie von Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Wohlen verlangt. Weil das Begehren zudem gegen Mitarbeitende der Aargauer Departemente Bau, Verkehr und Umwelt sowie Bildung, Kultur und Sport gerichtet war, musste sich der Regierungsrat der Sache annehmen.

Jetzt gibt es Neuigkeiten zum Thema. Im Artikel vom Dienstag heisst es: «Gemeindeammann Arsène Perroud und Marc Meier, Abteilungsleiter Baugesuche, müssen ab sofort im Baubewilligungsverfahren der Stach Investment AG in den Ausstand. Beide haben in dieser Angelegenheit nicht mehr mitzubestimmen. Auch Jonas Kallenbach von der Kantonalen Denkmalpflege muss in dieser Angelegenheit in den Ausstand.»

Gemeinderat akzeptiert, ist aber nicht einverstanden

Wegen der Nähe zur denkmalgeschützten Villa Isler und der Lage in der Kernzone bildete der Gemeinderat damals eine Arbeits- und Begleitgruppe, die den Planern beratend zur Seite stehen sollte. Dies ist laut «Wohler Anzeiger» der Grund, der zum Ausstandsbegehren geführt hat. Perroud war – damals noch als Gemeinderat – Teil dieser Arbeitsgruppe und nahm im November 2017 an einer Sitzung teil. Er sei so befangen, wird das Schreiben des Regierungsrates zitiert. Ebenso die anderen.

«Der Gemeinderat war mit dem Entscheid grundsätzlich nicht einverstanden, akzeptierte diesen aber aus Gründen der Prozessökonomie», wird dieser zitiert. «Er wollte damit verhindern, dass das Baugesuchsverfahren weiter in die Länge gezogen wird.» Und Ammann Perroud wird zitiert: Für die bestmögliche Wahrung öffentlicher Interessen bei komplexen Bauvorhaben sei es aus Sicht des Gemeinderats wichtig, «dass sich die Gemeindebehörden bei den Bauvorhaben einbringen können. In diesem Sinne ist der vorliegende Entscheid für die qualitative Entwicklung von Bauvorhaben mit hoher Komplexität nicht förderlich».