Wohlen Baden ohne Wasser? Die Wohler Volkshochschule zeigt wie's geht Die Wohler Volkshochschule hat nicht nur ihren Web-Auftritt modernisiert, sondern auch das Kursangebot. Auftakt in das Programm macht unter anderem der Kurs «Waldbaden – eine wertvolle Auszeit in der Natur». Die AZ hat beim Waldbüro, dem Anbieter des Kurses, nachgefragt, wie Waldbaden geht.

Waldbaden? Was ist denn das? Diese Frage stellten sich ganz bestimmt einige, die das umfangreiche Programmangebot der Wohler Volkshochschule durchblättern. Am 29. August treffen sich Interessierte beim Wohler Waldhaus Chüestelihau, um gemeinsam mit dem Waldachtsamkeitstrainer Peter Fibich eine ganz neue Erfahrung zu machen.

Achtsam durch den Wald: Eine Gruppe lässt sich in das Waldbaden einführen. Bild: zvg

«Wir tauchen bewusst in die Natur ein und nehmen dabei die Geräusche und Gerüche wahr», erzählt Peter Fibich, der mit seinem Geschäftspartner Roland Lüthi seit 2019 das Waldbüro führt. Er gerät ins Schwärmen, wenn er von seiner Arbeit erzählt: «Mit einfachen Sinnes- und Wahrnehmungsübungen entdeckt man den Wald auf eine neue Art und Weise und vergisst dabei den Alltag und seine Sorgen.»

Zufällig das Waldbaden für sich entdeckt

Das Angebot der Wohler Volkshochschule ist dreiteilig und beinhaltet eine Sinnes- und Entdeckungsreise. Sie führt abseits der ausgetretenen Waldwege und vermittelt neue Eindrücke. Fibich erzählt: «Schon zwei Meter neben dem Weg findet man Neues und Unerwartetes.» Die Übungen sind einfach und die Strecken, die man als Gruppe zurücklegt sind kurz. Das ermöglicht es sowohl Kindern, als auch älteren Menschen, daran teilzunehmen.

Peter Fibich (links) und Roland Lüthi in ihrem Waldbüro. Bild: zvg

Die Bezeichnung Waldbaden sei etwas irreführend, findet Fibich. Er spricht lieber von Waldachtsamkeit. Gemeinsam haben die einfachen Übungen jedoch, dass sie für Entspannung sorgen. Er ergänzt: «Diese Entschleunigung erlaubt es uns, Geräusche deutlicher zu hören, unerwartete Dinge auf dem Waldboden zu entdecken und die Schönheit der Bäume zu entdecken.»

Auf das Waldbaden sei er eher zufällig gestossen, erzählt er. Er habe damals, als er noch im Marketingbereich tätig war, einen Ausgleich zum stressigen Job gesucht und sei deshalb im Wald gejoggt. Dabei habe er sich daran erinnert, wie er als Kind dort oft stundenlang spielte. Kurz danach sah er eine Dokumentation über das Waldbaden, dessen Ursprünge in Japan liegen, und das dort mittlerweile als Therapieform auf Rezept verschrieben wird.

Das Büro in den Wald verlegen

Fibich war fasziniert von dieser Art der Entschleunigung, «die null leistungsorientiert ist», wie er anfügt. An der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg in Deutschland absolvierte er den entsprechenden Studienlehrgang. Dort lernte er auch seinen heutigen Geschäftspartner Roland Lüthi kennen. Fibich arbeitete mittlerweile auch als Dozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften welche die Weiterbildung CAS «Wald, Landschaft und Gesundheit» anbietet.

Das Waldbüro bietet Touren für Gruppen und Firmen an. Dazu gehört auch, dass die beiden Männer aufzeigen, wie man sein Büro in den Wald verlegt. Das tut der Achtsamkeitstrainer aus Schönenwerd oft. Er schwärmt: «Es gibt nichts besseres, als bei der Arbeit kurz aufzuschauen und sich von den rauschenden Blättern inspirieren zu lassen.»