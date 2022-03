Park+Rail-Anlage Auslastung sei «grottenschlecht»: Sechs Fragen zur Tiefgarage am Wohler Bahnhof Unterhalb des neuen Bushofes am Wohler Bahnhof wurde eine Tiefgarage, eine sogenannte Park+Rail-Anlage (P+R), erstellt. Die öffentliche Tiefgarage konnte im vergangenen September in Betrieb genommen werden. SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid zeigt sich unzufrieden mit deren Auslastung.

Hier rechts die Rampe hinunter geht es zur P+R-Anlage am Wohler Bahnhof. Marc Ribolla (21. Dezember 2021)

Manfred Breitschmid, Wohler SVP-Einwohnerrat, enerviert sich darüber, dass die P+R-Anlage am Wohler Bahnhof schlecht ausgelastet sei: «Grottenschlecht, irgendwo bei zehn Prozent», schreibt er. Und weiter: Nach Aussagen des Gemeindeammanns Arsène Perroud «sei die Anlage auf das Jahr 2040 ausgerichtet! Im Weiteren wurde auch die Zusammenarbeit mit der SBB (Ticketverkauf) abgelehnt und Ratschläge von Seiten der SBB als Expertin in solchen Angelegenheiten wurden ausgeschlagen».

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid. zvg

In seiner Anfrage an den Gemeinderat will er nun wissen, ob für die Parkanlage eine Wirtschaftlichkeits- und eine Rentabilitätsberechnung erstellt worden sei und was dabei die wesentlichen Annahmen gewesen seien. Ausserdem erkundigt er sich öffentlich, ob es ein Betriebskonzept mit Budget gäbe.

Weiter will er wissen, wieso «bei 109 Parkplätzen keine einzige Ladestation für Elektrofahrzeuge» realisiert worden sei. Und er fragt, wie und wann das Parkhaus amortisiert werden sollte beziehungsweise wie Auslastung, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität verbessert werden können.