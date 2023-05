Wohlen Aufbauarbeiten haben gestartet: Bereits sind erste Ticketkategorien für das Argovia Fäscht ausverkauft Langsam aber sicher nimmt das Festgelände beim Wohler Waldhaus Chüestelihau Formen an. Gleich zwei Openair-Veranstaltungen finden erstmals im Freiamt statt.

Am Montag haben die Aufbauarbeiten für die beiden Veranstaltungen beim Wohler Waldhaus begonnen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Am Montagmorgen fuhren die ersten Lastwagen beim Wohler Waldhaus Chüestelihau vor, beladen mit Gerüsten und Holzplatten. Diese Woche wird die Bühne für das Argovia Fäscht (9. und 10. Juni) und das Hive Air (3. Juni) aufgestellt. Nach dem Pfingstwochenende geht es richtig los, dann wird das Festivalgelände komplett eingerichtet.

Bereits heute zeichnet sich ab, dass das ’90s-Live-Happening am Freitagabend ein Publikumsliebling wird. Legendäre Musikgrössen der 1990er-Jahre werden in Wohlen ihre Aufwartung machen. Dazu gehören zum Beispiel die Teenie-Idole wie die britisch-holländische Boygroup Caught in the Act, Kult-Moderator Mola Adebisi und die deutsche Eurodance-Band Käptn Jack. Die Early-Bird Tickets für diese Veranstaltung sind bereits ausverkauft.

Ein Openair mit eigener Haltestelle

Wer für Samstag ein Premiumticket will, muss sich sputen: Bereits sind 73 Prozent dieser Tickets weg. Ebenso beliebt sind auch die VIP-Tickets . Diese bieten nebst Sitzmöglichkeiten, einer Bar und Toiletten auch einen Konsumationsgutschein. Lorin Segrada, Leiter Events Aargau/Zürich, von Argovia-Fäscht-Veranstalter CH Media, sagt: «Von diesen Tickets sind auch schon die Hälfte weg.» Am Samstag treten Sportfreunde Stiller, die Mundartband Hecht, Lo & Leduc, Joya Marleen, Symba, Loi, Naomi Lareine und Seven auf.

Bis Ende der Woche sollte die Bühne stehen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Das Argovia Fäscht wartet mit einigen Neuerungen auf. Unter anderem verfügt das Festgelände über eine direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Vom Bahnhof Wohlen her kann man mit der AVA oder mit Shuttlebussen bis vor den Eingang fahren. Vor Ort gibt es keine Parkplätze. Im Ticketpreis ist die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr inbegriffen, es umfasst alle Zonen der A-Welle sowie die Zonen 110, 111, 117, 154, 184 des ZVV.