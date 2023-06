Wohlen Auf Jubiläumstour mit «Mister Jazz»: Beat Koch begrüsst auch an der 10. ibw Jazz Night alle Musizierenden persönlich Elf Bands auf fünf Bühnen: Das erwartete die Besucherinnen und Besucher an der Wohler Jazz Night. Zum 10-Jahr-Jubiläum gab es Jazz in allen Variationen. Beat Koch, der Programmverantwortliche, nahm die AZ mit auf eine einen Rundgang.

Die «Hinterwälder» performten an der Jubiläumsausgabe der ibw Jazz Night berühmte Folk- und Country-Klassiker auf Schweizerdeutsch. Bild: Laura Koller

Ein breites Menü an Musik will Beat Koch an der ibw Jazz Night in Wohlen jeweils servieren. Dafür gibt er vollen Einsatz und ist auch an diesem Freitagabend wieder voll in seinem Element. Um 19 Uhr beginnen die ersten Bands mit ihren Konzerten, Koch will die Musizierenden alle kurz sehen und persönlich begrüssen.

Zudem besichtigt er alle fünf Bühnen und schaut, ob die Konzertorte wie geplant eingerichtet sind. «Normalerweise würde ich mit dem Velo die Runde machen», erklärt er. Weil er sich an diesem Abend von der AZ begleiten lässt, ist er nun zu Fuss unterwegs.

Alle paar Meter schütteln ihm Leute die Hand und wechseln einige Worte mit ihm. «Mister Jazz», wie Beat Koch inzwischen von einigen genannt wird, ist Ur-Wohler und langjähriger Mitarbeiter des regionalen Energiedienstleisters ibw.

«Mister Jazz» Beat Koch besucht am Abend der Jazz Night alle Auftrittsorte persönlich. Bild: Laura Koller

Als das Unternehmen 2013 das 100-jährige Bestehen der Gasversorgung in Wohlen feiern wollte, schlug Koch das Konzept der Jazz Night vor: Ein musikalischer Abend mit verschiedenen Bühnen bei Restaurants, damit die Gäste zirkulieren können. Die erste Ausgabe war ein voller Erfolg, seitdem organisieren Koch und die ibw den Anlass jedes Jahr.

«Erdbeertörtli» und Dixie-Jazz im Garten

Seine Runde führt erst zum Chappelehof, dort laufen die Besucherinnen und Besucher erst unter dem Gerüst der Baustelle durch, bevor sie die ersten Klänge des «Cedric Moos Quartets» hören.

Vor einer Woche hat die Theatergesellschaft Villmergen hier ihre Dernière gespielt, nun sind Tribüne und Bühnenbild weg. «Wir wussten lange nicht, wo wir die Bühne aufbauen sollen», sagt Koch. Nun passt alles, nur einige Spots, die den Raum farbig ausleuchten sollen, brennen noch nicht. Er zückt deshalb seine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern, tätigt einen Anruf und kurz darauf strahlen die Lampen ihr warmes Licht an die Wand.

5 Bilder 5 Bilder Impressionen der 10. ibw Jazz Night in Wohlen. Bilder: Laura Koller

Weiter geht es zum Rüebliland Kafi, dort sitzen die Mitglieder der «Riverstreet Jazzband» und die «Wizards of Creole» nach dem Nachtessen noch zusammen. Die Tische im Garten sind bereits bis auf den letzten Platz besetzt, das Publikum ist bereit für Dixie-Jazz. Zum Abendessen wird Jambalaya, ein Reisgericht aus New Orleans, serviert. Zum Dessert darf es dann aber ein regionales «Erdbeertörtli» sein.

Für «Mister Jazz» geht es nun zur Bühne beim «Marco Polo». Dort scharen sich Leute auf der Terrasse, während hinter der Bühne langsam die Sonne untergeht. «Don P. & The Blue Jags» spielen Blues und begeistern das Publikum. Koch nimmt sich die Zeit, um ein Stück zu hören. Er erklärt: «Es ist mein Ziel, dass ich von jeder Band ein Lied höre.»

«Ich suche die verwackelten Videos auf Youtube»

Auf dem Rössliplatz spielen die «Hinterwälder», sie übersetzten Folk- und Country-Klassiker aus den USA ins Schweizerdeutsche. Hier stehen auch Musikerinnen und Musiker von anderen Bands und lauschen gespannt. Koch setzt sich für einige Minuten, um die Musik zu geniessen. Solche Bands findet er übers Internet oder durch sein Netzwerk.

Das Publikum genoss die Jazz Night auf der Terrasse des Restaurant Marco Polo. Bild: Laura Koller

Auf der Suche im Web hört er sich aber keine feinen Studio-Aufnahmen der Bands an. «Ich suche die verwackelten Videos auf Youtube, wo man die Reaktionen des Publikums sieht», erklärt Koch. Gegen seinen Übernamen «Mister Jazz» hat er keine Einwände. Als Jugendlicher begann er, Tuba zu spielen und im Pfadi-Lager im Bündnerland gründete er mit Freunde seine erste Band.

Das war die «Tschampamuski Band», was auf romanisch Lausbuben heisst. Beat Kochs Faszination für Jazz blieb, über die Jahre spielte er in seiner Freizeit in verschiedenen Bands und organisierte Anlässe. An den ersten Durchführungen der Jazz Night stand er sogar selbst auf der Bühne.

Solange das Telefon nicht klingelt, kann er geniessen

Das gehe nun aber zeitlich nicht mehr, erklärt der 62-Jährige. Nachdem er alle Bühnen besucht hat, verabschiedet sich Beat Koch. Solange das Telefon nicht klingelt, hat er nun Zeit, selbst einige Auftritte zu geniessen und sich bei einem Bier zu entspannen.

Auch die Jahresinformation «ibw persönlich» kam musikalisch daher. Dort hatte die Jugend-Brassband «Crazy Hoppers» einen Auftritt. Bild: Laura Koller

Es war ein grosser Abend für die ibw, denn vor der Jazz Night fand mit «ibw persönlich» zusätzlich die Jahresinformation des Betriebes statt. Dort informierte Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Pfyffer, dass die Strompreise sich in zwei bis drei Jahren wieder entspannen. Auch dieser Anlass war musikalisch geprägt mit einem Auftritt der Jugend-Brassband «Crazy Hoppers».