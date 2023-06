Wohlen «Auf der Zungenspitze beginnt er mit viel Reichhaltigkeit» – so schmeckt der Jahrgang 2022 des «Chly Paris» Der Gemeinnützige Ortsverein Wohlen präsentiert den dritten Jahrgang des eigenen Weins vom Wohler Rebberg. Weinakademikerin und Sommelière Lidwina Weh beschreibt dessen Vorzüge.

Die Weinetikette des «Chly Paris» zeigt heuer als Sujet den Alpenzeiger. Bild: zvg

Auch der dritte Jahrgang des Wohler Weins «Chly Paris» vom «Rebebänkli» ist eine Erfolgsgeschichte. Rund 300 Flaschen à 3,75 dl konnte Bruno Hartmann vom gleichnamigen Remiger Weinbau-Unternehmen aus der Leset 2022 mit den rund 100 Kilo Trauben mit 97 Oechsle keltern. Das freut auch den Gemeinnützigen Ortsverein Wohlen (GOV), der den Rebberg 2017 auf einem eigenen Flecken Land (269 Quadratmeter) am Wohler Rebberg wieder initiierte.

Die rund 100 Rebstöcke der Sorte «Souvignier Gris» werden seither naturnah und ohne Einsatz von Pestiziden oder Spritzmitteln gehegt. Verantwortlich dafür sind die Wohler Winzer Hannes Bigler und Stefan Weber. Die gewählte Sorte ist besonders pilzwiderstandsfähig.

Natürlich kamen auch die Gäste der 132. Generalversammlung des GOV diese Woche in den Genuss des edlen «Chly Paris»-Tropfens. Schon im Vorfeld unterzog Lidwina Weh, Leiterin der Schüwo-Weinschule, Sommelière und Weinakademikerin den Wein einer Analyse.

Saftige Frische sorgt für anhaltenden Akzent

Was meint die Expertin zum Jahrgang 2022? Ihr Urteil fällt vorzüglich aus. «Dass es im Jahr 2022 rings um das Rebebänkli ein paar Sonnenstunden mehr gab als im Vorjahr, lässt sich auch einfach im Wein nachvollziehen», erklärt sie.

Er zeige einen grosszügigen Duft, der an reife, gelbe Früchte erinnere, Aprikose, Apfel und Birne, mit einem zarten Hauch von gerösteten Mandelblättchen. «Auf der Zungenspitze beginnt er mit viel Reichhaltigkeit und schönem Volumen», so Lidwina Weh weiter. Saftige Frische, die in feinen Fruchtextrakt eingebettet sei, sorge für einen anhaltenden Akzent im Finale.

Der Rebberg des GOV am Rebenweg in Wohlen. Bild: Marc Ribolla

Und abschliessend meint die Weinakademikerin sogar: «Vielleicht sollte man ernsthaft über eine Erweiterung der Rebparzelle am Rebebänkli nachdenken?». Ob es eines Tages so weit kommt, wird sich zeigen. Sicher ist hingegen, dass der «Chly Paris» in Zukunft nicht mehr vom GOV-Vorstand um Präsident Pitsch Isler selber vermarktet wird. Ab sofort kümmert sich die Wohler Schüwo Trink-Kultur um den Verkauf. Dort ist er erhältlich.

Alpenzeiger ziert die Weinetikette 2022

Wie bei den früheren Jahrgängen 2020 (Stich einer Ansicht des Wohler Rebbergs) und 2021 (Jugendfest) ist auch die diesjährige «Chly Paris»-Etikette einem Thema gewidmet. Sie zeigt den Aussichtspunkt Alpenzeiger oberhalb von Anglikon, der dem GOV gehört.

Die Grillstelle des Alpenzeigers mit dem Panorama-Blick Richtung Alpen. Bild: Marc Ribolla

Er ist seit 1918 im Besitz des Vereins und bietet einen Blick von den Glarner bis zu den Berner Alpen. Der Alpenzeiger wurde letztes Jahr renoviert und erhielt dabei eine neue Panoramatafel und eine neue Grillstelle. Erstere ist nun teilweise auch auf der Weinetikette 2022 verewigt.

Kita Dreifuss wird ausgebaut und Probleme bei der Ludothek

Nebst dem Schwerpunkt Wein sind im GOV-Jahresbericht von Präsident Pitsch Isler auch die vereinseigenen Kindergärten thematisiert. Dort gilt: «Der GOV ist zurückhaltend bei den Investitionen, da die Zukunft der Kindergartenlandschaft offen ist.» Grösser investiert wird hingegen in die Kita Peter Dreifuss. Dort soll die mit dem Gebäude verbundene Wohnung in den Betrieb integriert werden, um die räumlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden und der Kinder zu optimieren.

Der GOV betreibt unter seinem Dach auch die Wohler Ludothek im Bünzmärt. Zurzeit werden rund 170 Kunden-Abos betreut. Ganz reibungslos verläuft der Betrieb aber nicht, wie Ludothek-Vorstandsmitglied Sonja Zeindler Peterhans in ihrem Jahresbericht festhält. «Vermehrt stellten wir dieses Jahr auch fest, dass es einige Kunden nicht mehr so genau mit der Kontrolle ihrer Spiele bei der Rückgabe nahmen. Wir hatten dabei mit der Beschaffung von fehlenden Teilen oder gar ganzen Spielen zu kämpfen.»