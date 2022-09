WOHLEN Auf der Suche nach dem Biberbau an der Bünz: Weshalb 450 Wohler Schulkinder eine Woche lang an der frischen Luft lernen Rechnen unter freiem Himmel und Biologie direkt im natürlichen Umfeld lernen. Die Wohler Primarschule Halde nimmt an einem WWF-Projekt teil und unterrichtet für eine Woche draussen. Die AZ konnte die Klasse 3F bei der Biber-Exkursion begleiten.

Die Klasse 3F hört gespannt zu, während Biologin Marianne Rutishauser das Leben der Biber erklärt. Sie legt Schülerin Livia ein Biberfell über den Rücken und zeigt so, wie gross das Nagetier wirklich ist. Laura Koller

Ein grosser, roter Rucksack, gefüllt mit einem Biberfell, Schaukarten und einem Schädelmodell vom Nagetier, anstelle der gewohnten, schwarzen Wandtafel im Klassenzimmer. Am Mittwochmorgen ist der Schulunterricht für einige Drittklässlerinnen und Drittklässler der Wohler Primarschule Halde anders als gewohnt. Die ganze Schule nimmt während dieser Woche teil am WWF-Projekt «Ab in die Natur – draussen unterrichten».

Primarlehrerin Akoja Ludl hat die Teilnahme am Projekt angestossen: «Einige Lehrpersonen haben in den letzten Jahren schon mitgemacht und naturnah unterrichtet.» In diesem Jahr sind alle Klassen der Primarschule Halde mit insgesamt 450 Kindern beteiligt. «Eigentlich kann man alle Fächer draussen unterrichten», erklärt Ludl. Manche Lehrerinnen und Lehrer nutzen aber die Gelegenheit, in dieser Woche ein Sonderthema zu bearbeiten, wie zum Beispiel die Biber.

Auf der Biber-Exkursion lernt die Schulkinder mit allen Sinnen. Ein Schüler untersucht interessiert die Krallen, während seine zwei Klassenkolleginnen das Fell fühlen. Laura Koller

Nachdem die Schülerschaft der Klasse 3F in den letzten Wochen mit ihrer Lehrerin Vanessa Amstad das Nagetier im Unterricht behandelt hat, geht es nun raus in den tatsächlichen Lebensraum. Dabei werden sie von der Biologin Marianne Rutishauser und deren Praktikanten Sandro Meyer von der Stiftung Naturama begleitet.

Die Biologin zeigt mit Livias Hilfe, wie gross Biber wirklich sind

Sie treffen sich ausgangs Wohlen in Richtung Waltenschwil entlang der Bünz und die 23 Kinder sprudeln fast über vor lauter Fragen. Ständig schnellen Zeigefinger in die Höhe, die Biologin kommt kaum nach mit dem Beantworten. Die 8-jährige Emilia zeigt auf einen Stapel kleiner Baumstämme und Holz, die sich im Hochwasserrückhaltebecken gesammelt haben, und fragt:

«Ist das ein kaputter Biberbau?»

Rutishauser vermutet, dass es eher Schwemmholz ist. Gemeinsam mit den Kindern erarbeitet sie verschiedene Begriffe. So besprechen sie, dass ein Revier für den Biber wie eine Wohnung für Menschen ist. In seinem Revier arbeitet, isst und schläft das Tier. Nebst den vielen Informationen haben Rutishauser und Meyer auch viele praktische Lernmöglichkeiten im grossen, roten Rucksack.

Die Biber-Expertin nimmt sorgfältig ein echtes Biberfell hervor und die Augen der Schülerinnen und Schüler werden gross, die Zeigefinger gehen wieder nach oben. Sie wollen wissen, wo das Tier gestorben ist und weshalb. Ein Schüler will unbedingt die Krallen fühlen. Der Biber wurde in Deutschland geschossen, als es dort ausnahmsweise erlaubt war, erklärt Rutishauser.

Diese zwei Drittklässlerinnen schauen sich die Biberspuren an der Bünz zwischen Wohlen und Waltenschwil ganz genau an. Laura Koller

Um den Kindern anschaulich zu demonstrieren, wie gross das Tier ist, sucht sie nach einer freiwilligen Person. Viele melden sich, Livia darf nach vorne kommen und die Biologin legt ihr das Fell über den Rücken. Die 8-Jährige ist vom Kopf bis zur Hüfte mit dem Pelz bedeckt und der Rest ihrer Klasse ist beeindruckt, wie gross der Biber demzufolge war.

Helikopter und Kartoffelernte sorgen für Ablenkung

Klassenlehrerin Amstad freut sich über den Unterricht an der frischen Luft: «Es gibt viel zu entdecken in der Natur. Es ist gut, dass die Kinder das erleben können.» Die vielen Einflüsse sorgen auch für Ablenkung. Mal fliegt ein Helikopter über die Gruppe hinweg, auf dem Feld nebenan werden Kartoffeln geerntet.

Trotzdem sind diese Naturerfahrungen wichtig. Das bestätigt auch die Initiantin Akoja Ludl: «Manche Kinder können mit ihren Familien diese Naturerfahrungen nicht machen. Deshalb nimmt sich die Schule dem an.» Tendenziell seien die Kinder aber extrem gerne draussen und was sie dort lernen, prägt sie und sie können das Gelernte mit anderen Bereichen vernetzen.

Naturnahes Lernen dank der Teilnahme am WWF-Projekt. Die Kinder der Wohler Primarschule Halde haben viele Fragen für Biologin Marianne Rutishauser (links). Sie zeigt der Schülerschaft die Nachbildung eines Biberschädels. Laura Koller

Rutishauser hat dazu eine Übung vorbereitet, auf Schaukärtchen sind Abbildungen von Mauerkellen, einem Kissen und mehr Gegenständen. Die Kinder versuchen Parallelen zur Anatomie eines Bibers zu finden. Schnell schlüsseln sie auf: Die Mauerkellen gleichen den Pfoten, womit die Tiere Schlamm schippen, das Kissen steht für den Biberschwanz. Auf den setzten sich die Nager oft drauf, damit sie warm haben. Während dieser Übung ist da ein «Ach so» und dort ein «Oh, so ist das» aus der Schülerschaft zu hören. So geht lernen in der Natur.