Wohlen «Asylbewerber bestehlen Badegäste und Jugendliche sind mit Messern bewaffnet» – SVP sorgt sich um Schüwo-Park Aus der Wohler Bevölkerung wurden besorgniserregende Schilderungen an die SVP-Ortspartei der Gemeinde herangetragen. In einer Anfrage möchte deren Präsident Roland Büchi nun vom Gemeinderat wissen, wie schlimm die Situation ist und was er dagegen unternimmt.

Angeblich hat der Schüwo-Park in Wohlen ein Problem mit Gewalt und Vandalismus. Die SVP möchte nun genau wissen, wie es um diese Vorwürfe steht. Bild: Marc Ribolla

(10. 3. 2022)

Muss man als Badegast in Wohlen Angst um seine Sicherheit oder um sein Hab und Gut haben? Diese und elf weitere Fragen zu angeblich besorgniserregenden Zuständen im Schüwo-Park stellt Roland Büchi, Einwohnerrat und Präsident der SVP Wohlen-Anglikon in diesen Tagen dem Wohler Gemeinderat.

Er schreibt von Gewalt, bewaffneten Badegästen und vermehrten Polizeieinsätzen. Hinweise darauf seien aus der Bevölkerung an die SVP herangetragen worden. «Asylbewerber würden gezielt andere Badegäste bestehlen und Jugendliche würden mit Messer bewaffnet die Badi besuchen», nennt Büchi ein paar Beispiele.

Die Polizeieinsätze in der Badi hätten zugenommen. Aufgrund von zunehmender Sachbeschädigung würde seit kurzem sogar ein privater Sicherheitsdienst in der Freizeitanlage patrouillieren. Dazu fragt Büchi: «Was kostet diese Firma und wer kommt für diese Kosten auf?» Zudem weiss er: «Angeblich ist das Badi-Personal nicht gerade glücklich über die aktuelle Entwicklung.»

«Ist der Gemeinderat endlich bereit, Massnahmen zu ergreifen?»

In Anbetracht dessen, fragt sich der Politiker, wie der Gemeinderat über die Entwicklung seiner Badi denkt. «Ist ihm die gesellschaftliche Entwicklung seiner Gemeinde egal oder ist er endlich bereit, Massnahmen zu ergreifen?» Zudem möchte er wissen, ob diese Informationen aus der Bevölkerung stimmen. «Wenn Ja, was waren das für Personen? (Herkunft und Alter)», fragt er und ergänzt mit der nächsten Frage: «Haben Asylbewerber Zutritt in die Badi und falls ja, müssen diese den Eintritt bezahlen?»

Eine detaillierte Antwort auf Roland Büchis Anfrage wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt geben. Auf Anfrage teilt er aber bereits jetzt mit, dass die Regionalpolizei in diesem Sommer keine Einsätze in der Badi leisten musste. «Es wurden weder Beschimpfungen, Bedrohungen oder andere Verstösse gemeldet oder protokolliert», heisst es in der Mitteilung. Inwiefern Hausverbote ausgestellt wurden, entziehe sich der Kenntnis der Gemeinde.

Dass Hausverbote erteilt werden, wenn die Verantwortlichen beispielsweise Leute erwischen, die sich selbst Einlass in die Badi beschaffen, bestätigt der Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG. Das Phänomen, dass Jugendliche über den Zaun klettern sei so alt, wie die Badi selber, relativiert er.

Auch, dass in ihrem Betrieb geklaut werde, streitet die Sportpark Bünzmatt AG nicht ab. ergänzt aber: «Die Delikte werden von den Betroffenen der Polizei gemeldet. Es stehen Schliessfächer zur Verfügung.» Zudem wird ergänzt, dass Asylbewerbende normal zahlende Badegäste seien.

Schüwo-Park bestätigt: Beschimpfungen finden täglich statt

Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher – seit Saisonstart waren es bereits über 15’000 – sei gewährleistet, schreibt der Verwaltungsrat Tobias Rohner. Was ihm jedoch Sorge bereitet, sei der zunehmende Vandalismus und die zum Teil grosse Respektlosigkeit gegenüber dem Personal. «Beleidigungen und Beschimpfungen finden täglich statt und zwar unabhängig von der Herkunft oder des Alters der Gäste», bestätigen die Verantwortlichen.

Aus diesem Grund sei wie bereits im vergangenen Jahr an hochfrequentierten Tagen eine Sicherheitsfirma auf Stundenbasis angestellt. Sie soll die Bademeisterinnen und Bademeister entlasten. «Zudem sollen sie helfen, den Vandalismus präventiv zu verhindern. Die entstehenden Kosten sind budgetiert und in der Jahresrechnung ausgewiesen», heisst es in der Stellungnahme.

Es sei dem Verwaltungsrat ein Anliegen, dass der Schüwo-Park ein beliebter Freizeitpark sei. «Darum appellieren wir an die Gäste, sich so zu verhalten, wie wenn es ihr eigenes Zuhause wäre. Und bitte, behandeln sie unser Personal so, wie sie selber auch behandelt werden möchten.»