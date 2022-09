Wohlen An die Bücher, fertig, lesen! Holt sich die Kanti Wohlen dieses Jahr den Lesetitel? Die Regeln des Lesejahres sind ganz einfach: Die Kanti, die in neun Monaten die meisten Seiten liest, gewinnt. 2018/19 verlor die Kanti Wohlen gegen Baden. Diesmal wird es noch spannender, denn jetzt nehmen auch Wettingen und Zug am Lesewettbewerb teil. Am Mittwoch fiel in Wohlen der Startschuss.

Die Klasse Bildnerisches Gestalten der Kanti Wohlen hat zur Lancierung des Lesejahrs 2022/23 Fotos eingereicht. zvg

Der Mittwochmittag am 7. September ist anders als alle anderen an der Kanti Wohlen. Vor dem Gebäude steht eine kleine Bühne und im Rondell hängen Plakate. Ganz viele Menschen mit Büchern in den Armen warten gespannt. Es handelt sich dabei nicht etwa um ein Treffen eines grossen Buchklubs, sondern um den Kickoff des Lesejahrs. Der Wettkampf zwischen verschiedenen Kantonsschulen unter dem Motto «all you can read» hat begonnen.

Es geht dabei, wie der Name schon sagt, ums Lesen. Alle Kantischülerinnen und -schüler, aber auch Lehrpersonen und andere Kantiangestellte können sich online registrieren und dann allein oder in Gruppen loslesen. Das Konzept ist einfach: Pro 100 gelesener und online registrierter Seiten – egal ob aus Belletristik oder Sachbüchern – gibt es einen Punkt, für fremdsprachige Bücher oder beispielsweise Graphic Novels oder Mangas kommen pauschal vier Bonuspunkte dazu. Auch, wer sich noch vor dem 15. September anmeldet, erhält Bonuspunkte.

Der Wettkampf geht schon los: Wohlen hat bereits 117 Punkte

Dabei tritt die Kanti Wohlen erneut gegen die Kanti Baden an, gegen die sie im Lesejahr 2018/2019 verloren hat. Damals haben sich in Baden 484 Personen für das Lesejahr eingeschrieben, was rund der Hälfte der Schülerschaft entspricht. In Wohlen waren es damals 213 Personen, also nur rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler. Während in Baden über 877'000 Seiten gelesen wurden (der beste Einzelleser las 113 Bücher, die beste Gruppe 135), waren es in Wohlen mehr als 530'000 Seiten.

Diese Wohler Kantischülerinnen sind bereit fürs Lesejahr 2022/23. Emely Bürk

Dieses Jahr wird es noch spannender, denn unterdessen haben sich auch die Kantonsschulen Wettingen und Zug angeschlossen und wollen um die Wette und um Preise lesen. Zu gewinnen gibt es reichlich: Beispielsweise lädt Orell Füssli die Siegergruppe zum VIP-Abend im Orell Füssli in Zürich samt Lesung einer Schweizer Autorin oder eines Schweizer Autors, Apéro und Stöbern nach Ladenschluss ein. Ausserdem gibt es e-Book-Reader, Eintritte an die Solothurner Literaturtage und vieles mehr zu gewinnen.

Am Donnerstagabend, 17.15 Uhr, zeigt das Lesebarometer auf www.lesejahr.ch bereits folgende Punktestände an: Zug führt mit 270 Punkten, gefolgt von Baden mit 123 und Wohlen mit 117 Punkten, Wettingen liegt mit 18 Punkten noch weit abgeschlagen zurück. Aber der Wettbewerb hat ja erst begonnen. Die Freiämter Leseratten sind überzeugt, dass die Kanti Wohlen diesmal gewinnt. Darauf angesprochen, sagt beispielsweise Angel Schär enthusiastisch: «Aber natürlich!»

Wenn die kleine Tochter mit «The Art of War» spielt

Das Lesejahr 2022/23 wurde in Wohlen vom frisch gebackenen Vater und Prorektor Fabian Schambron eröffnet. In seiner Rede sprach er über die Einzigartigkeit des Lesens: «Wenn wir alle einen Film anschauen, sehen wir alle mehr oder weniger die gleichen Bilder. Wenn ich in einem Buch aber von einem Wohnzimmer lese, stelle ich mir ein ganz anderes vor, als jemand anderes.» Er erklärt: «Das heisst, wenn wir lesen, erschaffen wir keine ganz neue Welt, sondern bauen uns aus einem Gerüst, das uns der Text gibt, eine Welt, die sehr, sehr persönlich ist. Das ist sehr nah dran an dem, was wir als Person, als Mensch, als Gesellschaft repräsentieren.»

5 Bilder 5 Bilder Plakate fürs Lesejahr 2022/23 an der Kanti Wohlen. zvg/Klasse Bildnerisches Gestalten Kanti Wohlen

Weiter sprach Schambron über die Vorteile des Lesens von physischen Büchern, mit einem kleinen Einblick in seine Welt als Vater: «Was mir auch gefällt, ist, dass viele wirklich physische Bücher dabeihaben. Diese haben ganz viele Vorteile, das sehe ich auch bei meiner neunmonatigen Tochter, die angefangen hat, die unterste Reihe des Bücherregals auszuräumen. Bislang hat sie vor allem, ich weiss nicht warum, «The Art of War» von Sun Tsu aufgehoben, aber auch «Vom Kriege» von Carl von Clausewitz. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen.» Mit diesen Worten beendete Fabian Schambron seine Rede und wünschte allen gutes Lesen.