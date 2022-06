Am Sonntag wird geerntet: Das Wohler Strohmuseum lädt zur ersten Sichlete mit Jodel und Tanz ein

Im November wurde im Blumenbeet vor der Villa Isler Roggen gesät, der Rohstoff, der die Wohler Strohindustrie erblühen liess. Die Pflanze steht nun in der sogenannten Milchreife und kann geerntet werden. Zeit also für ein zünftiges Fest mit Unterhaltung. Es steigt am kommenden Sonntag, 19. Juni.