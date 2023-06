Wohlen Am Jubiläumsfest enthüllt: Das neue Logo des Strohmuseums überzeugt mit viel Farbe Seit 10 Jahren befindet sich das Wohler Strohmuseum, das neu Schweizer Strohmuseum heisst, in der Villa Isler. Dieses Jubiläum wurde am Samstag in grossem Stil gefeiert und von einem attraktiven Programm begleitet.

Museumsleiterin Petra Giezendanner (links) und Ruth Portmann vor dem neuen Logo und der neuen Bezeichnung Schweizer Strohmuseum. Bild: Marc Ribolla

«Es soll ein Fest für und mit Wohlen sein und ein Zeichen für die Zukunft. Es gibt nichts Schöneres als die Freude zu teilen.» Und freudig war die Stimmung sowohl bei Ruth Portmann, der Präsidentin der Stiftung Freiämter Strohmuseum in Wohlen, als auch bei den zahlreichen Besuchenden des Jubiläumsfestes, denen diese Worte galten.

Zu feiern gab es für das Strohmuseum, das 1976 eröffnet wurde, am Samstag den Bezug der neuen Heimat in der Villa Isler vor 10 Jahren. Der Umzug von den früheren Räumlichkeiten am Bankweg in die Villa Isler bedeutete für das Strohmuseum einen Quantensprung. Aus dem früheren Wohnhaus der Familie Isler wurde ein architektonisch tolles Museum.

Seit 10 Jahren ist das Strohmuseum nun in der Villa Isler beheimatet. Bild: Marc Ribolla

«Die Exponate kommen hier wunderbar zur Geltung», betonte Portmann. Eine Ansicht, die Museumsleiterin Petra Giezendanner in ihrer Ansprache nur bestätigen konnte. «Die Entscheidung für den Umzug war goldrichtig. Das Haus und der Park sind Teil der Wohler Strohindustriegeschichte, hier kann sie an einem authentischen Ort erzählt werden», erklärte Giezendanner.

Das Museum wird noch stärker gesamtschweizerisch betont

Zu feiern gab es aber nicht nur die 10 Jahre in der Villa Isler. Zu zelebrieren gab es auch die Enthüllung des neuen Logos des Strohmuseums, das sich auch einen neuen Namen gibt. Aus «Strohmuseum im Park» wird «Schweizer Strohmuseum».

Das neue Logo und der neue Name Schweizer Strohmuseum. Bild: Marc Ribolla

«Das neue Logo zeigt ein stilisiertes Geflecht und viel Farbigkeit. Es versinnbildlicht die Strohindustrie», beschrieb Giezendanner. Kreiert wurde es von der Wohlerin Sandra Lück von der Werbeagentur brinkertlück, die auch die bald aufgeschaltete neue Website entworfen hat. «Mit dem neuen Namen können wir das Museum noch stärker im gesamtschweizerischen Kontext führen. Aber keine Angst, es bleibt euer Museum in Wohlen», sagte Stiftungspräsidentin Ruth Portmann.

7 Bilder 7 Bilder Impressionen vom Jubiläumsfest. Bild: Marc Ribolla

Und diesem Museum gibt es auch in Zukunft noch Allerlei zu entdecken. Das bewiesen beispielsweise die spannenden Kurzführungen und Präsentationen am Jubiläumstag. Dazu zählte auch ein kurzweiliger Blick mit Lokalhistoriker Dani Güntert ins bisher für die breite Öffentlichkeit unzugängliche Strohmuseum-Archiv.

Im Untergeschoss des Museums lagern verschiedene Exponate, Werkzeuge oder Dokumente. Wie ein Milchbüchlein aus der Mitte des 18. Jahrhunderts von Jakob Isler oder ein Messgewand aus Roggenstroh von 1750. «Ab August wird es auch öffentliche Führungen geben, dann habe ich viel mehr Zeit, um zu erzählen», versprach Güntert.