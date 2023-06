Wohlen AKB saniert und baut Geschäftssitz massiv aus: Es entstehen 23 Wohnungen und das Café Bank verschwindet Das Gebäude der Aargauischen Kantonalbank in Wohlen ist in die Jahre gekommen. Nun soll es auf Vordermann und zugleich erweitert werden. Das Projekt für 16 Millionen Franken beinhaltet auch zusätzlichen Wohnraum.

Die erweiterte Wohler AKB-Filiale wird in kubischer Form gebaut. Bild: Visualisierung: zvg

Von aussen sieht man der Wohler Filiale der Aargauischen Kantonalbank (AKB) nicht an, dass sie in die Jahre gekommen ist. Vor etwas mehr als vierzig Jahren, im Jahr 1982, wurde das Gebäude an der Bahnhofstrasse erstellt. Noch heute fällt es durch seine moderne Gestaltung auf. Doch der Zahn der Zeit macht sich mittlerweile bemerkbar.

Der Wohler Regionalleiter Michael Wertli gibt ein Beispiel und erzählt: «Die grosse Fensterfront in der Schalterhalle sorgt dafür, dass hier im Sommer Temperaturen wie in einem Treibhaus herrschen.» Das Gebäude entspricht energetisch nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

«Mit dem Bau schaffen wir attraktiven Wohnraum»

Das gilt auch für die Tiefgarage. Sie benötigt dringend eine Auffrischungskur. Die AKB hat sich deshalb für eine Totalsanierung des aktuellen Gebäudes entschieden. Und nicht nur das. Es soll auch ein angrenzender Neubau mit insgesamt 23 Mietwohnungen entstehen. Diese teilen sich in verschiedene Wohnungen mit einer Grösse zwischen 1- bis 4½-Zimmer auf.

Das Gebäude der Aargauischen Kantonalbank in Wohlen wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Neubau. Bild: Pascal Bruhin

Michael Wertli sagt: «Wir investieren in die Zukunft. Durch eine umfassende energetische Sanierung wird Bestehendes erhalten. Mit dem Erweiterungsbau schaffen wir eine moderne Bank und attraktiven Wohnraum.» Gemäss der AKB wird in den kommenden Tagen die Baueingabe passieren. Wenn alles plangemäss abläuft, ist im Frühling 2024 der Baustart mit einer anschliessenden Bauzeit von etwa 18 Monaten. Die Kosten veranschlagt die AKB auf 16 Millionen Franken.

Die oberen zwei Etagen sind für die Wohnungen

Schon vorher geht es aber mit der Tiefgaragenerweiterung los. Dieses Projekt ist schon bewilligt worden und startet nach den Sommerferien. Beendet wird es gegen Ende dieses Jahres.

Mit dem zukünftigen AKB-Neubau wird sich optisch einiges an der Wohler Bahnhofstrasse verändern. Das Gebäude wird näher an die Strasse zu liegen kommen. Ein Teil der heutigen Schalterhalle und der Eingangsbereich mit den beiden Geldautomaten wird verschwinden. Auch das nebenanliegende Café Bank und die sich darüber befindenden Büros und Wohnungen weichen dem Neubau. Dieser ist als schlanker Kubus konzipiert.

Im Erdgeschoss und dem ersten Stock sind dann Schalterhalle, Büros und Besprechungsräume der Bank vorgesehen. In den zwei darüberliegenden Stockwerken sind die 23 Wohnungen geplant. Die Kundenzone im Erdgeschoss werde so gestaltet, dass vertrauliche Gespräche in angenehmer Atmosphäre möglich seien, betont Regionalleiter Wertli. Seit 110 Jahren sei die AKB im Freiamt verankert, fügt er an.

So wird sich die neue AKB-Filiale in Wohlen an der Bahnhofstrasse präsentieren. Visualisierung: zvg

Während der Bauzeit werden die 30 Mitarbeitenden der Wohler AKB-Filiale die Kundschaft an einem anderen Ort beraten. «Sie ziehen in ein Bankprovisorium in einem bestehenden Gebäude an der Zentralstrasse in Wohlen», erklärt Kommunikationsleiterin Christine Honegger. Die Filiale wird nach dem 2-Zonen-Konzept errichtet. Es gibt eine Kundenzone und eine Beratungszone für persönliche Gespräche.

Auch in der AKB-Filiale auf dem Mutschellen in Rudolfstetten werden übrigens in etwas mehr als einem Jahr die Zügelkartons gepackt. Sie wird aber lediglich ein paar Meter über die Strasse, in die neue Überbauung am Mutschellenplatz umziehen. Diese ist derzeit im Bau begriffen. Der voraussichtliche Eröffnungstermin gibt die Bank mit Herbst 2024 an. An den übrigen Geschäftsstellen der AKB im Freiamt, namentlich in Bremgarten, Muri und Sins, ändert sich nichts.