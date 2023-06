Wohlen Abriss der historischen Steingasse-Häuser: Die ibw verzichtet auf Rekurs gegen abgelehntes Baugesuch Der Abbruch zweier über 200 Jahre alten Häuser an der Wohler Steingasse ist vorläufig vom Tisch. Die Besitzerin, die ibw AG, zieht den negativen Entscheid ihres Baugesuchs nicht weiter.

Die Häuser an der Wohler Steingasse 25 und 27 bleiben vorerst stehen. Bild: Mathias Förster

Vor etwas mehr als einem Monat lehnte der Gemeinderat Wohlen das umstrittene Baugesuch der ibw AG für den Abbruch zweier Häuser an der Steingasse 25 und 27 ab. Der Energiedienstleister, der in hundertprozentigem Eigentum der Einwohnergemeinde ist, wollte die rund 200 Jahre alten, aber baufälligen Häuser abreissen und das Areal unter anderem für Parkplätze nutzen.

Das Vorhaben stiess bekanntlich in weiten Kreisen der Bevölkerung und der Politik auf breiten Widerstand, was sich unter anderem in den letzten Monaten in einer eingereichten Volksinitiative und diversen Vorstössen im Wohler Einwohnerrat manifestierte.

«Das Baugesuch entspricht nach Ansicht des Gemeinderats nicht den Anforderungen gemäss der geltenden Bau- und Nutzungsordnung für die Zone Steingasse, welche den Erhalt des Charakters der Steingasse zum Ziel haben», begründete der Gemeinderat nun Ende April die Ablehnung.

ibw will nun abklären, welche Möglichkeiten bestehen

Mittlerweile ist die Rekursfrist gegen das abgelehnte Baugesuch abgelaufen. Auf Anfrage der Aargauer Zeitung erklärt nun Peter Lehmann, Vorsitzender der ibw-Geschäftsleitung: «Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der ibw haben sich entschieden, keinen Rekurs gegen die Entscheide des Gemeinderats vom 24. April einzulegen. Die ibw wird in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Gemeindebehörden abklären, was die Schaffung der Planungszone Steingasse für die weitere Entwicklung der ibw bedeutet.»

Im Vordergrund stehe gemäss Lehmann die Frage, welche Möglichkeiten die ibw habe, ihre Parkplatz- und Lagerkapazitäten anderweitig zu erweitern – etwa in der direkten Umgebung des ibw-Areals.