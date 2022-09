Wohlen «Ablehnung ändert nichts am Sanierungsbedarf» – Grüne, FDP und Die Mitte sagen Ja zur Erneuerung der Junkholz-Turnhalle Die SVP macht derzeit mit Plakaten Werbung gegen die Sanierung der bald 50-jährigen Junkholz-Turnhalle. SP und GLP haben sich dem bereits entgegengestellt, sie finden es wichtig, dass die Sanierung jetzt durchgeführt wird. Nun stellen sich drei weitere Wohler Ortsparteien auf ihre Seite.

Die Turnhalle Junkholz in Wohlen ist 50 Jahre alt und entsprechend nicht mehr auf dem neusten Stand. Sie muss saniert werden, finden fast alle Wohler Parteien. Bild: Marc Ribolla

Die Dreifachturnhalle beim Wohler Schulhaus Junkholz ist mit ihren stattlichen knapp 50 Jahren eine echte Oldtimerin. Dennoch wird sie noch immer rege von Schulklassen und Vereinen genutzt. Das soll noch lange so weitergehen. Allerdings klappt das mit den heutigen technischen Anlagen nicht, wie die Gemeinde Wohlen aufzeigt. Auch die Fassade und weitere Teile des Gebäudes sind arg in die Jahre gekommen.

Die Gemeinde hat deshalb ein umfassendes Sanierungsprojekt für 5,01 Mio. Franken ausgearbeitet, dem der Einwohnerrat im vergangenen März mit 28:11 Stimmen zugestimmt hat. Einzig die SVP war damals dagegen. Und auch jetzt macht die Wohler Ortspartei im Dorf Werbung gegen das Sanierungsprojekt. Denn am 25. September entscheiden die Wohlerinnen und Wohler an der Urne, ob saniert wird oder nicht.

Die beiden Einwohnerratsfraktionen SP und GLP haben sich schon Anfang Woche für die Sanierung ausgesprochen. Nun haben sich auch FDP, Die Mitte und die Grünen gemeldet – sie alle sind klar für das Sanierungsprojekt.

Grüne sehen Gemeinde in der Verantwortung, die Halle zu sanieren

Grüne-Fraktionspräsidentin Franziska Matter schreibt in ihrer Stellungnahme klar: «Mit der Sanierung der Halle nimmt Wohlen die Verantwortung wahr gegenüber den Schülerinnen und Schülern, den Kindergärtnern und den vielen Vereinen, die diese Halle rege nützen.» Auch werde die Halle wieder in Schuss gebracht und energietechnisch und ökologisch für die nächsten 45 Jahre zeitgemäss instand gestellt, hält sie fest.

Matter betont die ökologisch, aber auch finanziell positiven Aspekte: «Mit dem Erreichen des Minergie-Standards stehen Fördergelder von 50’000 Franken in Aussicht. Eine Fotovoltaikanlage bringt die saubere Energie, die in der aktuellen Lage mehr denn je gebraucht wird.» Die Grünen Wohlen sind klar für die Sanierung.

FDP betont, dass ein Hinausschieben teure Folgen hätte

Auch die FDP Wohlen befürwortet das Sanierungsprojekt. «Eine Ablehnung der Sanierung, wie von der SVP gefordert, ändert nichts am Sanierungsbedarf. Ein Hinausschieben wäre die Folge. Je länger aber mit der Sanierung zugewartet wird, desto höher die Kosten», erklärt FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg.

Das Projekt verringere den Energiebedarf der Halle merklich, was gerade in Anbetracht der bis auf weiteres angespannten Energieversorgung sehr zu begrüssen sei. «Zusätzlich wurden bei der Ausarbeitung des Projekts die Endnutzer, sprich die Jugendlichen, miteinbezogen. So konnte dem Bedürfnis der Jugendsession nach Vordächern bei den Eingangstüren entsprochen werden», sagt Zingg, der früher selber dem Jugendrat vorstand.

Die Mitte hält die Sanierung für bitter nötig

Die Mitte stellt sich unter der Parole «Ja für eine sinnvolle Investition, Ja für die bitter nötige Sanierung der Turnhalle Junkholz» ebenfalls hinter das Projekt. Vizepräsidentin Sonja Isler-Rüttimann schreibt dazu: «Innerhalb kürzester Zeit hat uns der Gemeinderat ein überzeugendes und gutes Projekt vorgelegt. Das neue Erscheinungsbild ist frisch und einladend. Die Sanierung ist bitter nötig – die Turnhalle entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen Anforderungen.»

Hinzu komme noch, dass gesundheitsschädliche Stoffe verbaut wurden und jetzt unbedingt beseitigt werden müssten, so Isler-Rüttimann. «Eine Aufschiebung des Projektes hätte höhere Kosten zur Folge. Wohlen hat in der Vergangenheit immer wieder dringend notwendige Sanierungen aufgeschoben. Mit den Folgen kämpfen wir heute. Das Geld ist gut investiert, die Turnhalle kommt der Schule zugute, aber auch den vielen Sportvereinen. Wir hoffen, dass das Stimmvolk den Bedarf ebenfalls sieht.»