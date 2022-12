Wohlen Anwohnende wehren sich gegen Überbauung – das sagt die Bauherrin Im Zentrum Wohlens ist im Bereich zwischen Post- und Rigistrasse eine Arealüberbauung mit drei mehrgeschossigen Gebäuden mit 75 Wohnungen geplant. Dagegen gab’s Einsprachen. Einer der Einwender legt in der AZ seine Gründe dar, der Bauherr nimmt Stellung.

Einsprecher Alfred Kohli steht im schattigen Bereich der Bäume an der Rigistrasse, die alle gefällt werden. Marc Ribolla

Fast gnadenlos brennt die Sonne an diesem Nachmittag gegen Ende August vom wolkenlosen Himmel. Die Temperatur bewegt sich im Bereich von rund 30 Grad, als Alfred Kohli auf dem Gehweg am «Silberling»-Gebäude entlang geht. Dort drin, an der Wohler Rigistrasse neben dem Manor-Parkplatz, wohnt der pensionierte ehemaliger Wohler Bauverwalter.

«Spüren Sie, wie es jetzt sofort angenehmer wird? Sobald man hier in den Bereich der Bäume kommt, merkt man den Temperaturunterschied», sagt Kohli. Er spricht von den Bäumen, die schräg gegenüber die Rigistrasse säumen.

Noch stehen die 16 rund 50-jährigen Hochstammbäume dort, doch ihr Schicksal ist besiegelt. Sie werden, wie auch die sieben Zierkirschen an der Poststrasse, der geplanten Arealüberbauung der Surseer Creafonds AG mit drei Gebäuden, einer Tiefgarage und 75 Wohneinheiten zum Opfer fallen und abgeholzt.

Bäume brauchen gute Wachstumsbedingungen

Der Bereich der Post- und Rigistrasse auf dem Areal der ehemaligen Swisscom-Telefonzentrale. Visualisierung: Schärli Architekten Luzern

Die Abholzung des Baumparks ist denn auch einer der Gründe, weshalb Alfred Kohli gegen das Baugesuch eine Einsprache eingereicht hat. Auch wenn in der neuen Überbauung wieder einige Bäume gepflanzt werden.

Ein Teil des geplanten Innenhofes. Visualisierung: zvg

Kohli sagt zur AZ: «Die künftigen Bäumchen entlang der beiden Strassen kommen über der Einstellhalle zu stehen, notabene in Betonbehältern.» Er verweist darauf, dass es gerade im Rahmen der hitzeangepassten Siedlungsentwicklung wichtig sei, ein funktionierendes System nicht zu beeinträchtigen.

«Damit Bäume, als wichtigste Schattenspender, ihre Wirkung entfalten können, sind gute Standort- und Wachstumsbedingungen von zentraler Bedeutung. Zudem können im gewachsenen Boden das Regenwasser von den Trottoirs versickern und die Kanalisation bei Starkregen entlastet werden», erklärt Kohli.

«Bauherrschaft will sich alle Eventualitäten offen halten»

Ein weiterer Dorn im Auge Kohlis sind die vorgesehenen acht Ateliers im Erdgeschoss, die für Läden, Gewerbe oder Wohnungen gedacht sind. In diesen unterschiedlich grossen Räumen sind auch beispielsweise Badezimmer projektiert.

«Die Bauherrschaft will sich mit dieser Zweckbestimmung alle Eventualitäten offen halten. Das externe Fachgutachten macht aber einen Vorbehalt bezüglich der baurechtlichen Prüfung», konstatiert Kohli.

Überbauung Poststrasse in Wohlen Ist-Zustand Neubau-Zustand rib

Für ihn ist klar, dass solche Studios oder Wohnungen im Erdgeschoss in der Kernzone zu verhindern sind. Sie würden der verlangten Nutzungsdurchmischung gemäss der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) widersprechen. Kohli appelliert deshalb an den Gemeinderat, eine zonengemässe Nutzungsdurchmischung im Dorfzentrum sicherzustellen.

Störend findet er auch die hohe Ausnützungsziffer der Überbauung von 2,73. Also das Verhältnis der Geschoss- zur Grundstücksfläche. Kohli ist sich zwar bewusst, dass dies legal ist, weil der Einwohnerrat die bisherige Ausnützungsziffer von 1,8 in der Kernzone mit der BNO-Revision vor acht Jahren abgeschafft hat.

Er spricht aber der Wohler Politik diesbezüglich ins Gewissen. «Das städtebauliche Gutachten stellt fest, dass die vorgesehene Dichte sehr hoch ist und städtischen Wohnraum schafft. War das die Absicht des Einwohnerrats im Jahr 2014?», fragt sich Kohli.

«Ich bin überzeugt, dass rechtlich alles passt»

Wie die Grundbesitzerin und Bauherrin, die Creafonds AG, bestätigt, sind gegen die Überbauung an der Poststrasse insgesamt fünf Einwendungen eingegangen. Geschäftsführer Jörg Furrer sagt auf Anfrage:

«Wir sind aktuell daran, diese Einsprachen Schritt um Schritt einzeln abzuarbeiten. Teilweise fanden schon Gespräche statt, im Falle von Herrn Kohli stehen diese allerdings noch an.»

So soll sich ein Teil der Überbauung im Wohler Zentrum präsentieren. Hier entlang der Rigistrasse. Visualisierung: zvg

Die Creafonds blickt dem weiteren Verlauf entspannt entgegen. «Ich bin optimistisch gestimmt, dass wir vernünftige Lösungen mit allen Beteiligten finden werden. Wir sind auch überzeugt, dass von der rechtlichen Seite her alles bei diesem Projekt passt», hält Furrer fest.

Er geht davon aus, dass man gemeinsam den Rank finden werde. Es seien alles vernünftige Leute. «Ich hoffe nicht, dass wir am Ende unnötigerweise den Rechtsweg beschreiten müssen.» Eine Prognose, wann mit dem Bau begonnen werden kann, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben. «Das wäre nicht seriös, angesichts der Unberechenbarkeit von Baubewilligungsverfahren», so der Creafonds-Geschäftsführer. Die Firma rechnet mit Baukosten von rund 28 Millionen.