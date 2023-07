Wohlen «Seid mutig und gebt Gas» – 99 KV-Lernende durften am Freitag ihr Diplom entgegennehmen Nach drei Jahren Lehrzeit war es für die Lernenden endlich so weit. Sie haben ihre Lehre bestanden und feierten ihren Abschluss im Casino Wohlen zusammen mit Eltern, Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern, Lehrern und Angehörigen.

Sieben Absolventinnen und Absolventen im E-Profil durften sich über eine Note von 5,3 oder höher freuen. Bild: Vianne Häfeli

«Ihr habt eine Riesenchance vor euch», ertönt es am Freitagnachmittag aus dem Mikrofon im Casino Wohlen. Gerichtet sind diese Worte an die 99 Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die ihre KV-Lehre am BBZ Freiamt erfolgreich abgeschlossen haben. «Seid mutig, hört auf euren Bauch und gebt Gas im Berufsleben», sagt Fabian Stutz weiter. Vor zwölf Jahren besuchte er selbst das BBZ Freiamt und schloss dort seine Berufsmaturität ab. Heute ist er CEO und Gründer der Firma Pharmabotix.

Mit seiner Rede motiviert er die frischgebackenen Kauffrauen und Kaufmänner, im Berufsleben durchzustarten und alles zu geben. Dabei betont er auch die Anfangsschwierigkeiten, mit denen wohl jeder Gründer eines Start-ups zu kämpfen hat. «Vieles in einem Start-up ist geprägt von harter Arbeit und Leidenschaft», so Stutz.

Einen nicht ganz einfachen Anfang sind sich die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen jedoch schon gewohnt. Sie begannen ihre KV-Lehre im August 2020, als die Schweiz mitten in der Coronapandemie steckte. Die Berufsschule durften sie zwar vor Ort in Wohlen und nicht zu Hause vor dem Laptop beginnen, jedoch mit Maske. «Die Namen der Schülerinnen und Schüler mit Masken zu lernen war nicht einfach», blickt der Schulleiter Phillippe Elsener zurück.

97% der Absolventinnen und Absolventen bestanden

Trotzdem kann die Schulleitung heute auf erfreuliche Zahlen schauen. 99 der 102 angetretenen Lernenden bestanden das Qualifikationsverfahren und durften am Freitagnachmittag ihr Diplom entgegennehmen. Die Erfolgsquote liegt somit bei 97% und ist gegenüber letztem Jahr leicht gestiegen.

Ein besonderes Augenmerk legt Prorektor Oliver Richner dabei auf die W&G-Prüfung (Wirtschaft und Gesellschaft). Das Fach W&G stellt im schulischen Teil der KV-Ausbildung den Schwerpunkt dar. «Der erste Teil der W&G-Prüfung war recht anspruchsvoll. Das BBZ absolvierte aber trotzdem, wie schon in Vorjahren, die beste W&G-Prüfung im Kanton», sagt Richner.

Den besten Abschluss erhielt Alena Guggisberg mit einer Note von 5,7. Bild: Vianne Häfeli

Die Schülerinnen und Schüler mit Abschlussnoten ab 5,3 wurden zusätzlich ausgezeichnet und mit einem Blumenstrauss belohnt. Im eidgenössischen Rang der E-Profil-Klassen waren dieses Jahr sieben Schülerinnen und Schüler, bei den Klassen mit Berufsmaturität waren es fünf. Den besten Abschluss mit einer Note von 5,7 durfte Alena Guggisberg entgegennehmen. Sie absolvierte ihre Lehre bei der Gemeindeverwaltung in Zufikon.

Im Anschluss an die Diplomfeier wurden die Absolventinnen und Absolventen mit Eltern und Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern auf einen Apéro im Restaurant BBZ eingeladen. Weiter geht die Feier am Abend auf dem Hallwilersee. Um 19.30 sticht das Schiff mit den Wohler Berufsschülerinnen und -schülern in See und bietet ihnen eine idyllische Atmosphäre, um das Ende ihrer Ausbildung ausgiebig zu feiern.