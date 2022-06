WOHLEN 60 Medaillen liegen bereit: Die Aargauer Judo-Meisterschaften finden nach 14 Jahren wieder in Wohlen statt Am Sonntag, 12. Juni, werden die Aargauer Meisterschaften im Judo in Wohlen ausgetragen. In der Hofmattenhalle kämpfen über 180 Sportlerinnen und Sportler in 62 Kategorien um den Aargauer Titel. Für viele junge Judokas wird es ein spezieller Tag, für sie ist es das erste Grossturnier.

Endlich ein grosses Judo-Turnier: Bis jetzt standen die Kämpfenden der Kategorie U11 (unter 11 Jahre) nur bei kleinen Wettkämpfen auf der Matte. Wie hier beim Chlausturnier 2021 des Judo- und Aikido-Club Wohlen. zvg

Die Judo-Matten wurden extra aus dem Mattenlager Basel geliefert. 60 glänzende Medaillen warten auf die neuen kantonalen Meisterinnen und Meister. «Für die Aargauer Meisterschaften muss einiges organisiert werden», berichtet Andreas Schmid, Präsident des Judo- und Aikido-Clubs Wohlen. Er freut sich, dass der Wettkampf wieder in Wohlen stattfindet. Zum letzten Mal war dies 2008 der Fall, die 14 Aargauer Judo-Klubs wechseln sich mit der Durchführung jeweils ab.

Nachdem der Wettkampf die letzten zwei Jahre coronabedingt ausfiel, scheint es ein Erfolgsjahr zu werden. «Wir haben bereits über 180 Anmeldungen und rechen mit einigen Nachmeldungen am Wettkampftag», so Schmid. «Dann hätten wir 200 Kämpfende auf den Matten, in den Vorjahren waren es etwa 150 Teilnehmende.»

Corona brachte mehr Leute zum Judo

Besonders stark sind die Schülerinnen- und Schülerkategorien vertreten, mehr als 80 junge Kampfsportlerinnen und Kampfsportler treten in den Gruppen U11 und U13 am Sonntag auf die Matte. Für die Kinder der Gruppe U11 wird es ein besonders spannender Tag. Sie nehmen zum ersten Mal an einem so grossen Turnier teil, bisher kennen sie Judo nur von den Trainings, internen Wettkämpfen oder Plauschturnieren.

Die Teilnehmenden der Master-Kategorie haben meist schon mehr Mattenerfahrung. In dieser Gruppe starten Judokas, die mehr als dreissig Jahre alt sind. Auch in dieser Kategorie gibt es mehr Anmeldungen als in Vorjahren. Schmid freut sich: «Es gibt einige Sportlerinnen und Sportler, die in der Coronazeit mit Judo angefangen haben oder wieder eingestiegen sind.»

Ju-Jitsu soll dank Judo-Turnier an Aufmerksamkeit gewinnen

Im Anschluss an die Aargauer Meisterschaften findet ein Ju-Jitsu-Turnier statt, das Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz offen steht. Schmid gefällt es, dass dieser Sport so mehr Aufmerksamkeit bekommt. «Ju-Jitsu ist in der Schweiz noch viel weniger verbreitet als Judo, aber es gehört zum selben Verband», berichtet er. So lohnt sich die Organisationsarbeit besonders, wenn die Matten und die Festwirtschaft doppelt genutzt werden.

Der Judo- und Aikido-Club Wohlen wird am Wettkampftag gefordert. Von den insgesamt 200 Klubmitgliedern nehmen 35 selber an den Meisterschaften teil. Viele helfen beim Wettkampfbetrieb und der Festwirtschaft mit. Die Festwirtschaft wird vom Klub mit 60 eigenen Leute betrieben. Sie verköstigen die Anwesenden mit einer breiten Auswahl von Spaghetti Napoli über Schnitzelbrot bis zum speziellen Judo-Burger.