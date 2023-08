Wohlen «40 Jahre kann man nicht planen»: Kultband The Hardy’s Bubbles und der Weltrekord im Aufhören Am 2. Dezember 2023 feiert die Wohler Band The Hardy’s Bubbles im Casino Wohlen ihr 40-jähriges Bestehen. Wie die heutige Kultband einst zustande kam, was sie für den grossen Tag Spezielles geplant hat und weshalb das Quintett trotzdem ständig ans Aufhören denkt.

Angefangen hat alles am 9. September 1983. Die fünf Musiker von The Hardy’s Bubbles standen im Keller des Haldenschulhauses in Wohlen für das Theaterstück «Coupe Hardy» das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. «Dass es uns nun 40 Jahre gibt, kann man nicht planen. Das ist einfach passiert», kommentiert Keyboarder Rolf Wernli das runde Jubiläum.

Für eine Theaterband, die eigentlich nicht plante eine richtige Band zu werden, gibt es wohl keine treffendere Aussage. Nach den Theaterauftritten spielten sie ihre Lieder nochmals, während das Publikum sich verpflegte. Jeden Abend erhielten sie dabei Anfragen für andere Lieder. Diese studierten sie am nächsten Tag ein, womit ihr Repertoire Abend für Abend wuchs.

Die Hardy's Bubbles mit einem Teil der Soul Birds – hintere Reihe von links: Roger Rey, Anna Kvist Hasler, Anneke Ludwig, Peter Meyer und Michael Bischof. Vordere Reihe: Ruedi Zulauf und Rolf Wernli (von links). Bild: Melanie Köchli

Dank diesen Wünschen hatte das Quintett bestehend aus Rolf Wernli, Michael Bischof, Ruedi Zulauf, Roger Rey und Peter Meyer am Ende des Theaters ein einstündiges Programm zusammen, mit dem sie auftreten konnten. Seither haben sie sich immer weiterentwickelt, aber «die Narrenfreiheit, die wir im Theater hatten, haben wir bis heute beibehalten», erklärt Bischof.

Vier Stunden lang The Hardy’s Bubbles

Ebendiese Narrenfreiheit wollen The Hardy’s Bubbles auch an ihrem Jubiläumsauftritt am 2. Dezember im Casino Wohlen unter Beweis stellen. Doch einfach einen normalen Auftritt will das Quintett seinen Fans dann doch nicht bieten. Es soll, wie die anderen Jubiläen, ein Highlight in der langen Karriere der Bubbles, wie ihre Fans sie liebevoll nennen, werden.

Vier Stunden lang wollen The Hardy’s Bubbles gemeinsam mit ihren Special Guests Soul Birds ihre Fans unterhalten. Bestehend aus Anna Kvist Hasler, Anneke Ludwig, Rita Schneeweiss und Cornelia Boesch sind die Soul Birds normalerweise Teil der Band Soul Jam und treten schweizweit an Festivals auf. «Wir fragten uns, was uns am meisten Freude macht, und das ist Gesang», erklärt Bischof die Entscheidung das Vocal-Quartett zu engagieren.

«Wir wussten nicht, wie seriös die Anfrage war»

Für die Soul Birds wird der Auftritt mit den Bubbles auch ein spezielles Erlebnis. Selten treten sie zu viert ohne den Rest von Soul Jam auf. Letztes Jahr erhielten die vier Frauen die Anfrage der Bubbles. «Zu Beginn wussten wir nicht, wie seriös diese Anfrage war», erzählt Ludwig lachend. Nach einer Google-Suche und mehreren Mails trafen sich die beiden Gruppen schliesslich.

Die Wohler Kultband The Hardy's Bubbles bei einem Auftritt im Chappelehof im Jahr 2010. Bild: Hanna Widmer (5. 12. 2010)

In einer ersten Probe wurde für beide Seiten schnell klar, dass es eine gute Zusammenarbeit wird. Entsprechend gross ist die Vorfreude auf den gemeinsamen Auftritt. The Hardy’s Bubbles will die Soul Birds nicht nur als Special Guests haben, sondern komplett in den Abend integrieren. Damit das gelingt, beginnen die gemeinsamen Proben demnächst.

Da sie damals am 9. September ihren ersten Auftritt hatten, entschlossen sich die Bubbles den Vorverkauf für ihren Auftritt ebenfalls am 9. September zu starten. Da sie sich bewusst sind, dass auch ihr Publikum mit ihnen gemeinsam älter geworden ist, haben sie eine begrenzte Anzahl an Sitzplatztickets im Verkauf. Schliesslich sollen alle an der grossen Party teilhaben können.

Auftritt im Hallenstadion mit Peach Weber

In den vergangenen 40 Jahren haben die Bubbles schon einiges erlebt. Nicht zuletzt die Auszeichnung mit dem Wohler Kulturpreis vor zwei Jahren, den sie als die Krönung ihrer Karriere bezeichnen. An das Aufhören denkt die Band, die vor allem in der Region bekannt ist, trotzdem ständig. Mehrere Male drohten sie schon mit ihrem Ende und trotzdem machten sie immer weiter. «Wir machen den Weltrekord im Aufhören», meint Meyer schmunzelnd. Sowieso nehmen die Bubbles ihr langes Bestehen mit viel Humor.

Bubbles-Frontmann Peter Meyer und Bassist Ruedi Zulauf (links) bei einem Auftritt an der KEGA in Jonen. Bild: Ruedi Burkart (23. 8. 2013)

Bis 2027 gibt es die Hardy’s Bubbles bestimmt noch. Denn dann dürfen sie Komiker Peach Weber bei seinem Abschiedsauftritt im Hallenstadion musikalisch begleiten. Darüber hinaus geben sie keine Versprechen ab, sagen aber «solange die Leute uns noch wollen und buchen, solange machen wir noch.» Vorausgesetzt natürlich, sie selbst haben noch Spass daran.

Aktuell haben sie noch mehr als genug Spass. Zeigen werden sie das sicherlich am 2. Dezember im Casino Wohlen. Und wer nicht bis im Dezember warten kann, um die Hardy’s Bubbles zu sehen, der kann sie bereits an diesem Freitagabend in Arni hören. Da tritt die Band an der 777-Jahr-Feier des Dorfes auf und wird wie immer etwas Theater spielen.