Wohlen Ziel sind 200 Veloabstellplätze und ein 2000-Watt-Areal: So soll die neue Überbauung an der Poststrasse aussehen An der Poststrasse im Wohler Zentrum ist eine Überbauung mit 75 Wohnungen geplant. Im Fokus stehen drei Mehrfamilienhäuser mit Miet- und Eigentumswohnungen – und eine nachhaltige Entwicklung.

Überbauung Poststrasse in Wohlen Ist-Zustand Neubau-Zustand rib

Die mächtig hohen Bauprofilstangen trotzen Wind und Wetter bereits seit vergangenem Oktober an der Rigi- und der Poststrasse in Wohlen. Nun ist auch für die breite Öffentlichkeit ihr Zweck endlich bekannt. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 4. Juli auf der Gemeindeverwaltung auf.

Die Immobilienfirma Creafonds AG mit Sitz in Sursee LU plant als Grundeigentümerin und gleichzeitig Bauherrin auf dem Areal der ehemaligen Swisscom-Telefonzentrale eine Überbauung. Im Mittelpunkt des Projekts stehen drei Gebäude mit bis zu sieben oberirdischen Geschossen. Insgesamt sind 75 Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse vorgesehen.

Im Baugesuch und dem Konzeptbeschrieb wird detailliert erklärt, wie sich die Arealüberbauung präsentieren wird. «Ziel ist die Entstehung eines lebendigen Quartiers im Sinne einer städtebaulichen Ergänzung zu Wohlen.» Das bisher vorwiegend gewerblich genutzte Quartier solle zukünftig ausgewogen dem Wohnen und Arbeiten dienen.

Wohnateliers sollen die Erdgeschosse beleben

Noch befindet sich auf der rund 3700 Quadratmeter grossen Parzelle die ehemalige Swisscom-Telefonzentrale. Sie wird komplett abgebrochen. Nur die dortigen Untergeschosse würden teilweise umgebaut und um eine Einstellhalle mit 75 Parkplätzen erweitert. Diese wird mit einer anderen neuen Überbauung am Postplatz eine gemeinsame Einfahrt erhalten.

So soll die Überbauung an der Post- und der Rigistrasse in Wohlen aussehen. Visualisierung: Schärli Architekten Luzern

Die 75 Wohnbereiche variieren zwischen 2½ und 5½ Zimmern, mit der Mehrheit an 3½ Zimmern (29 Einheiten). Darin eingeschlossen sind auch acht Ateliers für Büros, Läden oder Wohnen. Im Baubeschrieb heisst es:

«Um die Erdgeschossebene zu beleben, werden die unteren Geschosse mit attraktiven Wohnatelierräumen ausgestattet.»

Allgemein strebt die Creafonds AG einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen an. Ein Gebäude ist für Mietende vorgesehen, die beiden anderen für Eigentümerinnen und Eigentümer. Architektonisch sind die drei Gebäude, die zwischen vier und sieben Geschosse hoch sind, so an den bestehenden Strassen angeordnet, dass sie einen Innenhof bilden.

Mehrere Bauminseln im Innenhof

Den Eigentümern ist eine nachhaltige Entwicklung sehr wichtig. Die Aussenraumgestaltung richtet sich deshalb nach den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft. Es werde beispielsweise bei der Fassade auf einen ressourcenschonenden Umgang geachtet. Im Innenhof sollen unter anderem Bauminseln mit üppigen Kiefern sowie einer Winterlinde oder einer Frühlingskirsche gepflanzt werden. «Die Zertifizierung als 2000-Watt-Areal wird angestrebt», heisst es weiter.

Zwischen den drei Gebäuden ist eine Art Innenhof mit Bauminseln und Sitzgelegenheiten vorgesehen. Visualisierung: Schärli Architekten Luzern

Auf den Dachterrassen sind auch Aussenräume mit begrünter Fläche angedacht sowie Flächen für Fotovoltaikanlagen. Ein Augenmerk wird beim Thema Mobilität auf die Veloabstellplätze gelegt. Für jedes Zimmer in der Überbauung ist ein Veloplatz eingeplant. Insgesamt sind es so 211 Veloabstellplätze, davon sind 70% oder 148 als Langzeitabstellplätze definiert.

Im Baugesuch geht die Creafonds AG von Baukosten von rund 28 Millionen Franken und einer Baudauer von rund 24 Monaten aus. Wann beim Areal aber die Bagger auffahren können, ist noch offen. Ein mehrseitiges Fachgutachten stellt dem Projekt an der Poststrasse ein gutes Zeugnis aus. «Der Ausdruck der Gebäude wirkt hochwertig», erklärt das Gutachten.