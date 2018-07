Wer baut, hat viel saubere Erde. Die muss irgendwo hin, am besten dorthin, wo Material abgebaut wird und entsprechend Löcher entstehen. Im Aargau sind das 92 Kiesgruben, 9 Steinbrüche, 10 Tongruben, eine Torfgrube. Davon gibt es im Freiamt so gut wie nichts.

Also weist das Freiamt trotz der Aushubdeponie Beinwil und der eben in Betrieb genommenen Deponie Babilon in Dietwil «ein massives Defizit an Auffüllvolumen» aus. Das wird mit der Abbau- und Auffüllstatistik 2017 belegt. Wegen der geologischen Gegebenheiten können im Freiamt kaum bis gar keine Materialabbauzonen ausgeschieden werden.

«Demzufolge fehlt der nötige Leerraum für Auffüllvolumen». Die jährliche Fehlmenge ab 2022 liegt bei etwa 300 000 Kubikmetern. «Da in dieser Region das Auffüllpotenzial in den wenigen Abbaustellen dauerhaft geringer sein wird als der Anfall an Aushubmaterial, sind hier regionale Aushubdeponien eine Daueraufgabe», stellt der Bericht des Departements Bau, Verkehr und Umwelt fest.

Keine Regionsgrenzen

Im Kanton Aargau wurden 2017 insgesamt gut drei Millionen Kubikmeter Material – Kies, Festgestein, Ton – abgebaut. Die abgelagerte Menge Aushubmaterial beträgt 2,6 Mio. Kubikmeter. Allerdings kennen Aktivitäten in Wirtschaftsräumen und die damit verbundene Bautätigkeit mit dem anfallenden Aushub keine Regions- und Kantonsgrenzen.

Das zeigen die in den vergangenen Jahren grossen Mengen Aushub, die aus anderen Kantonen in Aargauer Abbaustellen abgelagert wurden. Der Import in den Kanton Aargau liegt bei etwa 914 000 Kubikmetern, was etwa 35 Prozent der gesamten Ablagerungsmenge entspricht. Der Export in andere Kantone und nach Deutschland liegt bei etwa 227 500 Kubikmetern. Das ergibt für 2017 einen Importüberschuss für Aushub von maximal 686 000 Kubikmetern.

«Vom Aushubimport betroffen ist gerade auch das Freiamt im Einzugsgebiet der Kantone Zürich, Zug und Luzern», stellt dazu Michael Madliger, Sektionsleiter Altlasten beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt, fest. Weil der grösste Teil des Aushubmaterials zur Auffüllung von Kiesgruben dient und diese im Freiamt fehlen, sind Deponien notwendig.

Konkret in der Prüfung ist jetzt die Deponie im Gebiet Höll auf Gemeindegebiet Kallern und Boswil. Der Regierungsrat hat die Festsetzung im Kantonalen Richtplan beantragt. Vorgesehen ist eine Deponie mit einer Fläche von rund 20 Hektaren, in der über 15 Jahre rund zwei Millionen Kubikmeter sauberes Aushub- und Ausbruchmaterial aus der Region deponiert werden können.

Die Grubenbetreiber haben die jährlich verfügbaren Auffüllvolumen abgeschätzt. Die Erhebung zeigt, dass im Freiamt auch in fernerer Zukunft Deponieraum fehlen wird. Allerdings macht das BVU für das Freiamt eine gesonderte Betrachtung. «Im oberen Freiamt hat sich die kritische Situation seit dem Betrieb der Aushubdeponie in Beinwil entspannt». Hinzu kommt nun die Deponie Babilon in Dietwil. «Im unteren Freiamt fehlen jedoch nach wie vor Ablagerungsstandorte. Zusätzliche, notwendige Ablagerungsmöglichkeiten können hier mit der Realisierung von regionalen Aushubdeponien geschaffen werden.»