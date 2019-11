Wo im Freiamt Weihnachtsmärkte stattfinden

Adventsmärkte sind von der Weihnachtszeit kaum wegzudenken. Sie gehören dazu wie der Samichlaus, das Chrömle oder der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Wie in den meisten Regionen gibt es auch diverse Adventsmärkte im Freiamt. Darunter befinden sich neue Märkte, aber auch solche, die schon jahrelang Tradition sind.

Wohlen, 30.11.

Zum neunten Mal schon findet im Isler-Park in Wohlen der Adventsmarkt statt. Für eine adventliche Stimmung sorgen verschiedene Auftritte der Musikschule Wohlen. Kulinarische Genüsse gibt es mit Köstlichkeiten vom Grill oder aus der Pfanne und anderen Leckereien des Stroh-Cafi im Rossstall.

Kloster Muri, 22.11. bis 24.11.

Im stimmungsvollen Festsaal des Klosters Muri bieten während dreier Tage verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus der Region wieder ihre Geschenkideen zum Verkauf an.

Maiholzwald, 23.11. bis 25.11.

Immer eine Woche vor dem ersten Adventssonntag hält der Samichlaus seine Türen für drei Tage offen und hofft auf den Besuch von vielen neugierigen Kindern und Eltern. Der Samichlaus und sein Helfer Schmutzli sind nur zu bestimmten Zeiten anzutreffen. Das Chlaushüsli erreicht man nur zu Fuss. Vom Parkplatz der Reformierten Kirche Muri ist der Weg markiert und mit Kerzenlichtern beleuchtet.

Niederwil, 23.11. bis 24.11.

Zwei Tage lang während der Adventszeit öffnet die Gärtnerei Gisler in Niederwil ihre Türen und veranstaltet einen Weihnachtsmarkt. Es wird ein Bienenwachskerzenbasteln für Kinder geben und diverse Weihnachtsartikel und Leckereien.

Waltenschwil, 23.11 bis 24.11.

Nach dem gelungenen Adventsmarkt 2017 präsentieren wieder rund 20 Künstlerinnen und Künstler zur Vorweihnachtszeit im Ortsmuseum ihre kreativen Werke. Zur Einstimmung am Samstag begrüsst der Kinderchor alle Besucher und das Museumsteam lädt anschliessend zum Apéro ein. Für Kinder gibt es im Keller eine Bastelecke und verschiedene Geschichten werden erzählt, denen sie zuhören können.

Sins, 30.11. bis 1.12.

Die Läden in Sins veranstalten am Wochenende des 1. Advents einen Tag der offenen Tür. Alle beteiligten Detaillisten laden ein zu einem Adventsbummel durch die geschmückten Strassen. Ausserdem findet am Samstag um 17.30Uhr ein Fackelumzug statt.

Oberwil-Lieli, 30.11

Am letzten Samstag des Monats findet der 20. Adventsmarkt in Oberwil-Lieli statt. Am Nachmittag singt Patrick von Castelberg Karaoke und es gibt einen Auftritt der Crash-Band Dottikon. Am Abend geht das Programm weiter mit Diana und den Forstberg-Jutzern. (sik)