Ab heute lädt sie wieder zum Besuch, die alte Dame. Die Kunsteisbahn Wohlen startet an diesem Samstag in ihre 41. und letzte Saison. Wenn die am 8. März 2018 endet, dann fahren schon bald die Bagger auf und das Wohler Prestigeprojekt aus dem Jahre 1976 wird dem Erdboden gleichgemacht.

Bis dahin herrscht auf der offenen Eisbahn aber noch einmal Hochbetrieb. In den vergangenen Wochen haben Betriebsleiter Gary Hufschmid und seine drei Eismeister zusammen mit vielen weiteren Helfern die Eisbahn aus dem Sommerschlaf geweckt. Die Zeit hat auf der Eisfläche an den Gebäuden und technischen Geräten deutliche Spuren hinterlassen. «Zum Glück haben wir in all den Jahren immer sofort reagiert, wenn etwas nicht mehr ganz in Ordnung war», erzählt Hufschmid, der seit 2002 für den Unterhalt der ganzen Anlage verantwortlich ist. «Trotzdem gab es keine einzige Saison ohne Feuerwehrübung.»

Die Tücken der Eisproduktion

Dieses Jahr bestand die Feuerwehrübung darin, eine mobile Rückkühlanlage vor der Anlage einzurichten, weil dazu das Wasser aus den Badibecken wegen der Sanierung nicht zur Verfügung steht. Was in den vergangenen Jahren mit 1,9 Millionen Litern Badiwasser rückgekühlt wurde, das macht jetzt ein elektrisch angetriebenes System, das die saisonalen Stromkosten von 70'000 Franken dieses Jahr noch einmal heftig nach oben drücken wird.

Eismeister Albert «Bärti» Locher schaut kritisch über die Eisfläche. Er stiess vor 15 Jahren zum Eisbahnteam und kennt die Tücken der Eisproduktion unter freiem Himmel: «Das ist immer eine Gratwanderung. Wenn es zu warm wird und dann noch der Wind dazu kommt, dann bin ich plötzlich Badmeister, nicht mehr Eismeister.» Aber genau solche Herausforderungen seien es, die seine Arbeit spannend machten, sagt Locher weiter. «Hier auf der offenen Eisbahn hat ein Eismeister sicher viel mehr zu tun als in einer Halle. Am schönsten ist das natürlich, wenn die Sonne scheint. Wenn es den ganzen Tag ‹säicht›, dann ist es dann schon ein ‹Säich›.»