Die Fussgängerampel steht auf Rot, dem Rothirsch ist es egal. In einer Ruhe trippelt er über den Zebrastreifen, während die Autofahrer trotz Grünphase anhalten und geduldig warten, bis das Tier sicher die andere Strassenseite erreicht hat. Alltag in der japanischen Stadt Nara, in der sich Hirsche frei bewegen. Wildtiere haben keinen Schimmer von Verkehrsregeln, sind sich der Gefahr, die vom Strassenverkehr ausgeht nicht bewusst. Selbst wenn sie tagtäglich damit konfrontiert werden. In Nara sind Autofahrer in ständiger Bremsbereitschaft, in der Schweiz kommt ein Wildtier auf der Strasse um ein Vielfaches unerwarteter.

Hier finden Wildtiere den Tod

Ein gutes Hilfsmittel für Autofahrer sind da Sensoranlagen. Diese sind am Rand der Strasse installiert, erfassen, wenn ein Wildtier sich in der Nähe aufhält, warnen über eine Signaltafel den Automobilisten und verordnen ihm eine tiefere Geschwindigkeit. Im Freiamt gibt es bisher keine solche Anlage. Auf der Kantonstrasse zwischen Wohlen und Bremgarten steht aber eine solche schon seit langem zur Debatte. Der Versuch von Wildtieren, hier die Strasse zu überqueren, beendete schon häufig abrupt ihr Leben. Das Amt für Jagd und Fischerei zählt sie zu den drei gefährlichsten Stellen im Kanton.

Eigentlich sollte hier eine Wildwarnanlage gleichzeitig mit dem Radweg gebaut werden. Doch während die Velofahrer schon seit beinahe zwei Jahren über den Veloweg durch den Wald radeln, ist die Wildwarnanlage noch immer nicht umgesetzt. Einzig einige Vorarbeiten wurden bereits erledigt. So wurden Schächte angelegt und Leerrohre eingebaut. Doch wo bleibt die fertige Anlage? «Derzeit warten wir auf den Entscheid des Regierungsrats», sagt Reto Fischer vom kantonalen Amt für Jagd und Fischerei. Neben der Strecke in Bremgarten schlug das Amt dem Regierungsrat neun weitere Standorte für Wildwarnanlagen vor. Eine solche Anlage kostet in der Regel 60 000 Franken pro 200 Meter. «Abhängig davon, wie kurvig die Strasse ist», sagt Reto Fischer.

Der Kanton Aargau gehört bezüglich Wildwarnanlagen zu den Vorreitern. Derzeit sind vier im Einsatz. Zwei im Murgenthal und je eine in Sisseln und in Seon-Schafisheim. «Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht», sagt Fischer, «beinahe optimale.» Tatsächlich: Auf den entsprechenden Streckenabschnitten gab es seit der Installation der Anlagen beinahe kein Fallwild mehr. So starben bei den beiden Wildanlagen im Murgenthal seit 2010 nur noch zwei Wildtiere.