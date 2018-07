Umleitungstafeln und Strassenabsperrgitter: Überall standen gestern Möglichkeiten bereit, wie eventuelle Ausschreitungen am Achtelfinalspiel Schweiz-Schweden hätten unter Kontrolle gebracht werden können. Ausser Hupkonzerten in Wohlen, kleineren Feuerwerken und Corsos in Muri sowie ein paar Böllern in Bremgarten ist an den ersten drei Spielen aber sehr wenig passiert.

Daher haben die drei Regionalpolizeien des Freiamts auch kaum spezielle Vorkehrungen getroffen. Einzig die Repol Wohlen hat neben der ordentlichen Nachtpatrouille jeweils eine WM-Patrouille im Einsatz: «Das sind zwei Polizisten, die vor allem im Raum Wohlen unterwegs sind und einschreiten könnten, falls etwas passiert», erklärt Marco Veil, Chef der Repol Wohlen. «Bisher gab es vereinzelte Corsos und wenig Feuerwerk, aber nie so, dass wir hätten einschreiten müssen.»

Sicherheit ist das Wichtigste

Die Repol Muri hat keine eigene WM-Patrouille eingerichtet, musste aber bereits kurzfristig einschreiten, wie der Repol-Muri-Chef Renato Orsi mitteilt: «In Muri mussten wir einmal kurzfristig eine Strasse sperren. Dort läuft momentan auch eine Abklärung, ob ein Automobilist verzeigt werden muss. Uns ist aber immer die Sicherheit der Leute am wichtigsten, und da hatten wir bisher keine Probleme.»

Gerade vor dem «Wave» in Muri gäbe es zwar immer wieder Feuerwerk und Autocorsos, aber Orsi sagt: «Wir haben bei allen Public Viewings in unserem Gebiet eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Betreibern, die ihre Gäste darauf hinweisen, dass sie natürlich feiern dürfen, aber dass sie sich dabei an gewissen Sicherheitsregeln halten sollen.»

Längerer Dienst – wenn nötig

Manfred Tschannen, Chef der Bremgarter Regionalpolizei, ist sogar richtig zufrieden mit den Fussballfans aus seiner Repol-Region: «Bei uns kann man den Fans wirklich ein Kränzchen winden, ich habe von überhaupt keinen Pyro- oder Corso-Aktionen gehört.»

Auch die Repol Bremgarten sei aber bereit, falls es Ausschreitungen geben sollte: «Wir haben nicht direkt aufgestockt, aber wenn nötig bleibt die Patrouille der Tagesschicht länger, während die Nachtschicht allenfalls schon etwas früher anfängt. Und natürlich können auch weitere Kräfte aufgeboten werden.» Bei den vergangenen Wochenendspielen seien aufgrund von anderen Festivitäten wie dem Pontonier-Wettfahren oder dem Openeye sowieso mehr Leute im Einsatz gewesen, da habe man für die WM nicht extra jemanden aufbieten müssen. «Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, aber bisher lief alles einwandfrei», zeigt sich Tschannen sehr zufrieden.