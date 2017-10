«Seit ich hier wohne, geht es mit meiner Karriere steil bergauf. In Sachen Kreativitätspreise steht es im Duell Wohlen - Hamburg 3:0», sagte Dennis Lück, und schon hatte er das Freiämter Publikum im Sack.

Rund 130 Personen hatten sich zum 15. Wirtschaftstreffen angemeldet, das am Mittwochabend erstmals im Restaurant Hans & Heidi der Stiftung Integra stattgefunden hat. Kaum jemand wird seinen Entscheid bereut haben. Der Werber des Jahres 2017, ein tätowierter Hüne mit Glatzkopf, Fünftagebart und gut geölter Saarländer Schnauze, gewährte nicht nur einen spannenden Einblick in die Welt der Werber, er bot auch eine Stunde bester Unterhaltung.

«Schneider Weisse» ist schuld

Seinen ersten Erfolg als Texter hat der bekennende Biertrinker Lück als Jugendlicher eingeheimst. Ausgerechnet an einem Wettbewerb von «Schneider Weisse». Das damalige Erlebnis habe ihm den beruflichen Weg gewiesen: «Durch diesen Wettbewerb ist mir klar geworden: du musst dich abends lediglich einmal hinsetzen und einen guten Text schreiben, und schon schüttelt dir der Bürgermeister die Hand, und mit dem Chef von ‹Schneider Weisse› kannst du eins saufen gehen.»

«So ganz einfach ist die Sache dann aber doch nicht», hat der Hobby-Drummer einer Punkrock-Band ein paar Jahre später festgestellt. Zumindest in seiner Agentur Jung von Matt/Limmat, wo er als Chief Creative Officer («Ich verstehe diesen Begriff bis heute nicht so ganz, aber er tönt verdammt geil.» O-Ton Lück) für den kreativen Output verantwortlich zeichnet, sitzt niemand mit hochgelagerten Beinen auf einem Sessel und wartet auf die göttlichen Eingebungen. «Kreativ sein heisst Lösungen suchen, und das kann ziemlich anstrengend sein», sagt er.

Allerdings auch mindestens so an- und aufregend, schlossen die Gäste aus seinen weiteren Ausführungen. Zum Beispiel, als er über die Entstehung jener legendären BMW-Weihnachtskarten erzählte, die zeichnend und singend in Autos dieser Marke entstanden sind, die mit Höchstgeschwindigkeit über eine Rennstrecke bretterten.

«Am Arbeitsplatz hast du ohnehin lediglich 20 % Chance, kreativ zu sein. Ich sage meinen Leuten stets: ‹Geht raus in die Welt und erlebt etwas.› Allerdings dürfen sie das nur ohne Kopfhörer tun, denn wer einen solchen am Kopf hat, verpasst die Geschichten.» Der Weg zur Kreativität sei einerseits ein chaotischer, anderseits aber auch ein streng reglementierter Prozess, erklärte Lück und zeigte mit verschiedenen Beispielen auf, was er damit meint: «Ich habe viele Prozesse analysiert, die in der Vergangenheit zu prämierten Arbeiten geführt haben, und daraus 30 Kreativitätstechniken entwickelt. Und glauben Sie mir, es funktioniert», versicherte Lück. Das Publikum staunte und glaubte.

Lück ist jener Mann, der mit seiner Crew als Werbegag für den Bündner Kurort das Fotografierverbot für Bergün erfand. Die rotzfreche Aktion sorgte weltweit für Schlagzeilen, Millionen von Klicks in den Social Media und letztlich auch für markant steigende Umsatzzahlen in den Bergüner Hotels. – Das Publikum staunte noch mehr und dachte: «Warum eigentlich macht nicht der die Imagewerbung für Wohlen?»