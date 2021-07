Wirtschaft Führungswechsel in Muri: Antrimon-Gründer Stefan Schimon gibt sein Unternehmen in neue Hände Am Freitagnachmittag haben Mo Aakti und Tobias Siebold offiziell die operative Geschäftsführung der Antimon Group AG in Muri übernommen. Neue Ziele für die Firmenentwicklung haben die neuen Chefs bereits im Kopf.

Stefan Schimom (links) gibt seine Firma, die Antrimon Group AG, in die Hände von Mo Aakti (dritter von links) und Tobias Siebold (zweiter von rechts). Patric Könner (Mitte) ist neu Teil der Geschäftsleitung. Melanie Burgener

Stefan Schimon schreitet strahlend über den Vorplatz an der Gotthardstrasse 3 in Muri und begrüsst seine Gäste. «Das heute ist ein historischer Moment für mich», sagt er. Am Freitagnachmittag hat Stefan Schimon die Antrimon Group AG, die er vor 18 Jahren gegründet hat, in neue Hände übergeben. «Ich bin zwar noch keine 65, aber ich nehme mich jetzt aus der operativen Geschäftsleitung zurück. Denn wenn man Inhaber und im Verwaltungsrat ist, bleiben andere wichtige Sachen auf der Strecke», erklärt er seine Entscheidung.

Langjährige Mitarbeiter bilden die neue Doppelspitze

Die Antrimon Group AG wird neu von einer Doppelspitze geführt: Die beiden langjährigen Mitarbeiter Mo Aakti und Tobias Siebold übernehmen die Führung des Unternehmens. Neu wird auch Patric Könner in die Geschäftsleitung der Firma eintreten, deren Schwerpunkt auf der Antriebstechnik liegt, die aber vom Standardantrieb bis zum mechatronischen System sämtliche Produkte und Dienstleistungen anbietet.

«Ich weiss, dass die Firma bei ihnen gut aufgehoben ist und diese Konstellation sie zu weiterem Wachstum bringen kann», sagt Stefan Schimon. Der bisherige Chef verlässt aber nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch gleich das Gebäude. «Ich werde mein Büro räumen. Wenn ich hier sitze und kontrollieren würde, ob alle alles richtig machen, käme das nicht gut.»

In 18 Jahren sind 100 Angestellte und eine Tochterfirma dazugekommen

Als Stefan Schimons Firma noch ganz am Anfang stand und nur rund zehn Angestellte beschäftigte, sei er oft belächelt worden. Doch in den vergangenen 18 Jahren wuchs das Unternehmen auf über 100 Angestellte, fusionierte mit anderen Firmen, expandierte in den Kanton Schaffhausen und bildete eine eigene Tochtergesellschaft in Deutschland.

SP-Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli zeigte sich begeistert von dieser Entwicklung: «Man kann mit Fug und Recht sagen: Antrimon leistet Pionierarbeit. In den vergangenen 18 Jahren hat sich das Unternehmen immer wieder neu erfunden und steht heute erfolgreich im Weltmarkt, ist aber auch in der Region gut verankert.»

Ziele, die Antrimon in den kommenden Jahren erreichen soll, haben die neuen Geschäftsführer bereits im Kopf, Genaueres wollen sie noch nicht verraten. Eines sei aber klar, wie Stefan Schimon betont: «Bei uns steht nicht mehr eine Zahl im Fokus, sondern vielmehr die Mitarbeitenden. Wir haben an einem Werteexperiment teilgenommen und wollen nun stärker in die Ausbildung der Angestellten investieren. »