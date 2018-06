Am Samstag, 21. Juli, heisst die Devise in der Sarmenstorfer Vorstadt erneut: «Motoren – Räder – Raupen». Zu sehen sein wird «Technik von damals, die heute noch begeistert und vor allem noch läuft». Man wolle, sagen die Organisatoren, nicht primär in Reih und Glied aufgestellte, schön polierte Oldtimer-Fahrzeuge und -Maschinen zeigen: «Der Grundgedanke hinter unserer Veranstaltung ist es, möglichst viele Gefährte und Maschinen im Betrieb zu zeigen. Die Leute sollen die alte Technik nicht nur sehen, sondern möglichst auch erleben und fühlen können.»

Feldbahn und Kieswerk

Was am 21. Juli in Sarmenstorf alles zu sehen ist, wissen die Veranstalter nicht bis ins letzte Detail. Oldtimer-Besitzer sind eingeladen, am Treffen spontan vorzufahren. Das garantiert einen Überraschungseffekt für das Publikum, verlangt aber von den Organisatoren grosse Flexibilität. «Wir haben zwei grosse Wiesen zur Verfügung und auch daneben noch relativ viel Platz. Das wird schon klappen», ist Hagenbuch überzeugt.