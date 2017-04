Bald stieg Gina Abt mit ein, die zuvor im Marketing gearbeitet hatte. Sie begann als einzige Angestellte und tat alles: von Kundenberatung über Designs und Offerten bis zum Drucken. Dasselbe tut sie auch heute, nur, dass sie mittlerweile Mitinhaberin und Geschäftsführerin ist, seit Wagner nach drei Jahren ausgestiegen ist.

… zu «es geht fast alles»

Aus dem Slogan «Shirts, Kleber, Plakate» ist heute «alles für Ihre Werbung» geworden, denn mittlerweile kennt der eifach keine Grenzen mehr. «Wir beschriften auch eine Fabrik, wenn uns jemand eine Fabrik zum Beschriften gibt», sagt Gwerder selbstbewusst. «Oder ein U-Boot.» Motorradschablonen hätten sie bereits hergestellt, da sei das U-Boot ja nicht mehr weit, lacht er. Abt erklärt: «Unsere Kunden inspirieren uns immer wieder, wenn sie mit den verrücktesten Ideen kommen.» Gwerder fügt an: «Sie fragen: Geht das? Wir klären das ab, und in den meisten Fällen ist unsere Antwort: Ja, das geht.»

Und wenn sie selber etwas nicht im Haus drucken können, geben sie es an Partnerfirmen, meist aus der Umgebung oder aus Wohlen selbst. «Es ist auch für uns schön, dass man sich gegenseitig unterstützt, das macht Wohlen doch aus», ist Gwerder überzeugt.

Sie erinnern sich gut an die allererste Bestellung von 1000 Shirts. «Damals mussten wir noch alles mit der Handdruckmaschine drucken. Heute ist noch immer alles Handarbeit, aber wir haben bessere Maschinen», so Abt. Derzeit bedruckt sie neben den neuen Shirts für die Wohler Badmeister auch Aufkleber für ein Rennauto. «Für uns war es immer wichtig, dass wir den Kunden, der ein Lätzli bedrucken lässt, gleich behandeln wie den, der 1000 Shirts bestellt. Das ist uns schon oft zugutegekommen», sind sich die beiden einig. Sie sind beispielsweise für die Fanartikel beim «Donnschtigjass» zuständig und drucken diese jeweils direkt vor Ort.

Hundesalon: Kein April-Scherz

Abt und Gwerder sind glücklich, dass sie den Schritt in den 220-Quadratmeter-Laden gewagt haben. «Wir sind ein gutes Team, machen unseren Job gern und freuen uns, dass die Zentralstrasse so doch noch ein Geschäft behält, wo so viele zumachen», sagt Gwerder, der in Wohlen aufgewachsen ist.

Ein Geschäft? Nein, in Wahrheit sind es zwei. Denn in dem angebauten Ladenlokal, wo der eifach zuvor angesiedelt gewesen ist, soll ab Mai ein neues Geschäft eröffnen. Die Eigentümer sind ebenfalls Abt und Gwerder. Nein, es war kein 1.-April-Scherz: Ab Mitte Mai soll hier tatsächlich der Hundesalon «Besser – für alle Felle» zu finden sein.