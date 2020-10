«Wir wollen nicht die Welt retten»: Sie betanten alle die es nötig haben

Eltern müssen immer da sein. Auch Lehrpersonen haben ihre klaren Aufgaben. Aber manchmal hätte man jemanden nötig, der einem auf die Schulter klopft und sagt: «Du schaffst das schon, ich glaube an dich.» Eine Tante eben, die einem vielleicht noch eine Schoggi zusteckt oder einfach ein bisschen zuhört.

Genau das fanden 2014 Josefine Krumm, Pia Steiner, Alice Lüps und Walburga Neureuther, die leider unterdessen verstorben ist: «Jeder hat ab und zu eine Tante nötig. Ob blutsverwandt oder nicht, spielt keine Rolle.» So gründeten sie den Verein «die Tanten» und betanten seither alle, die es nötig haben. Das Wort «betanten» erfanden sie übrigens gleich mit.

Jemand der an sie glaubt

Aber wer wird betantet, und was bedeutet das überhaupt? Krumm erklärt: «Unsere Zielgruppe sind Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die auf irgendeine Weise im Leben nicht weiterkommen.» Oder, wie es auf der Website www.die-tanten.ch heisst: «Wir unterstützen junge Menschen, die in herausfordernden Lebenssituationen ohne Rückhalt sind. Wir stärken ihre Ressourcen: in finanzieller Hinsicht und mit sozialen Kontakten. Immer wieder begegnen wir jungen Erwachsenen, die in Krisen allein sind. Sie brauchen jemanden, der an sie glaubt, sie ermutigt und ihnen die dringend benötigte Nestwärme gibt. All das gaben uns unsere Tanten – wir wollen es weitergeben!»