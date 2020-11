«Wir sind daran, eine Lösung zu erarbeiten»: Kunstrasen sorgt für Diskussionen

Im September hat die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt einen Zwei-Millionen-Kredit für einen zweiten Kunstrasenplatz grossmehrheitlich bewilligt. Nun muss der Souverän der drei beteiligten Gemeinden Widen, Rudolfstetten-Friedlisberg und Berikon über die einzelnen Gemeindebeiträge befinden. Diese schwanken zwischen rund 600'000 und rund 740'000 Franken.

Während die Wider das Traktandum an der heutigen Gemeindeversammlung diskutieren können, fällt der Entscheid in Rudolfstetten und Berikon wegen der abgesagten Gemeindeversammlungen in einer Urnenabstimmung am 29.November. Eine direkte Diskussion der Stimmbürger fällt weg. Dass konträre Meinungen vorhanden sind, zeigt ein halbseitiges Inserat im «Bremgarter Bezirksanzeiger». Dort empfehlen nicht namentlich genannte Mitglieder der Ortsparteien der CVP, FDP und SVP aus den drei Gemeinden den Stimmbürgern ein Nein.

Bürgerliche monieren zu hohe Betriebskosten

Zu jenen Initianten gehört Lieni Füglistaller. Der Rudolfstetter SVP-Ortsparteipräsident und seine Mitstreiter kritisieren zum Beispiel die ihrer Meinung nach zu hohen Betriebskosten, die aus dem Ruder laufen würden und die Tatsache, dass ein Drittel der Benutzer der Anlagen von auswärtigen Gemeinden stamme. Füglistaller erklärt: «Die Allgemeinheit finanziert dieses Hobby im Wesentlichen. Pikanterweise wohnen 30 bis 35 Prozent der Vereinsmitglieder, welche die Anlage nutzen, nicht in einer der drei Verbandsgemeinden. Das ist störend.»