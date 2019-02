Bei Nacht und Nebel, um 4 Uhr morgens, machte sich gestern vor dem Haldenschulhaus eine kleine Truppe bereit, um im Strohdorf die Fasnacht einzuläuten. 18 Bezirksschülerinnen und -schüler und 2 Lehrer standen da, zum Thema Wienerli verkleidet, gerüstet mit Instrumenten.

Die bunte Truppe ist eine Gugge, die sich in aller Frühe auf den Weg machte, um die Wohler mit ihrem «Herumgeklämpere» aufzuwecken und in Fasnachtsstimmung zu bringen. Nach eineinhalb Stunden Spiel und einem Zmorge im Musiksaal huschten die Schüler nach Hause und machten ein Nickerchen, bevor sie am Nachmittag am offiziellen Fasnachtsumzug ihre Lieder spielten.

Falsch spielen erwünscht

Als «Herumgeklämpere» darf man die Musik dieser Gruppe ruhig bezeichnen. Laut und falsch spielen ist erwünscht. «Wir machen einfach», sagt Peter Feurer locker. Er ist Musiklehrer an der Bezirksschule und hat die freiwillige Gugge ins Leben gerufen. Auch Schülerin Tale Sieroka und Schüler Lenis Cerasuolo sind sich einig: «Wenn jemand Guggenmusik als blosses Herumgeklämpere empfindet, hat er recht, aber Spass macht das Spielen trotzdem.»