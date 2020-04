«Wir lernen weiter» – Junger Merenschwander vermittelt alte Laptops an ärmere Familien

Die Schule geschlossen, die Aufgaben vom Lehrer digital: Mit dem jetzt notwendigen Homeschooling besitzen viele Familien mit Kindern zu wenig Geräte und haben auch nicht das Geld für entsprechende Anschaffungen. Hier bietet der 26-jährige Merenschwander Tobias Schär einfache, schnelle Hilfe an. Er sammelt alte PCs und Laptops, bereitet sie auf und verschenkt sie inklusive genereller Anleitung an bedürftige Familien. Dafür hat der Unternehmensberater und Student der Wirtschaftsinformatik die Plattform «Wir lernen weiter» gegründet. «Es liegen und stehen noch viele Laptops und Computer in den Haushalten herum, die nicht mehr genutzt werden», weiss er. Sie weiter verstauben zu lassen, sei schade, denn mit ihnen könnten andere Anschluss an die digitale Welt finden und erhalten. «Es darf nicht sein, dass Armut den Zugang zur digitalen Welt und zur Bildung behindert», betont er.

Mit Anleitung für weitere Anwendungen

Bereits nach wenigen Tagen konnte Schär etliche Geräte vermitteln, einfache Anleitung zur Handhabung inklusive. Die Kosten für Porto und Verpackung trägt er selber, seine Zeit für das Aufbereiten der Computer rechnet er nicht. Die Geräte, die er bis jetzt erhalten hat, sind ganz unterschiedlich und durch ihn auch mit mehr oder weniger Aufwand für das Homeschooling einzurichten. «Die Arbeit ist in der Regel überschaubar.» Wenn Schär die zurückgesetzten Geräte ausliefert, sind sie mit Windows 10 ausgerüstet und verfügen über eine Software-Grundausstattung wie LibreOffice, eine freie Zusammenstellung typischer Standardsoftware für Bürotätigkeiten, oder Skype.